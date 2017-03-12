Халилович больше не связывает себя с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович отметил, что он уже не связывает себя с этим клубом. Футболист текущий сезон проводит в аренде у «Лас-Пальмаса». 20-летний хорват по контракту принадлежит «Гамбургу», который приобрел его у каталонцев за 5 миллионов евро.

«Нет, я не смотрю в сторону «Барселоны». Я сосредоточен на нынешнем отрезке карьеры. В «Лас-Пальмасе» нахожусь всего месяц. Думаю, провел хорошо этот отрезок, играл в каждом матче», – заявил Халилович.

В текущем сезоне хорват провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.