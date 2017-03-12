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    «Фиорентина» опровергла информацию о продаже Бернардески в «Интер» за 40 миллионов

    Руководство «Фиорентины» выступило с опровержением трансфера нападающего Федерико Бернардески в «Интер». Ранее сообщалось о договоренности между клубами на сумму 40 миллионов евро.

    «Мы официально и категорически опровергаем информацию, распространяемую журналистом Массимо Капути, о договоренности между нами и «Интером» относительно перехода игрока Федерико Бернардески. Клуб считает эти данные безосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью», — говорится в заявлении.

    В текущем сезоне Серии А 23-летний итальянец забил десять мячей в 24-х играх. «Фиалки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2017 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 марта 2017, 09:06

      А я и не верил в это! Да, финансовое положение клуба таково, что лидеры уходят! но нет смысла уходить в стан конкурента за место в лиге европы! Уйдет максимум в Ювентус или в Англию, и то ни в этом году!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:08

      Надо поднимать интерес к клубу! Мне в Москве, тебе в Питере!! Я верю, что рано или поздно фиалки вернут себе силу! Тем более со следующего сезона 4 команды опять в Италии в Лигу чемпионов будут выходить!

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