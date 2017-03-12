«Фиорентина» опровергла информацию о продаже Бернардески в «Интер» за 40 миллионов

Руководство «Фиорентины» выступило с опровержением трансфера нападающего Федерико Бернардески в «Интер». Ранее сообщалось о договоренности между клубами на сумму 40 миллионов евро.

«Мы официально и категорически опровергаем информацию, распространяемую журналистом Массимо Капути, о договоренности между нами и «Интером» относительно перехода игрока Федерико Бернардески. Клуб считает эти данные безосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Серии А 23-летний итальянец забил десять мячей в 24-х играх. «Фиалки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице.