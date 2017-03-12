«Фиорентина» опровергла информацию о продаже Бернардески в «Интер» за 40 миллионов

А я и не верил в это! Да, финансовое положение клуба таково, что лидеры уходят! но нет смысла уходить в стан конкурента за место в лиге европы! Уйдет максимум в Ювентус или в Англию, и то ни в этом году!
Руководство «Фиорентины» выступило с опровержением трансфера нападающего Федерико Бернардески в «Интер». Ранее сообщалось о договоренности между клубами на сумму 40 миллионов евро.
«Мы официально и категорически опровергаем информацию, распространяемую журналистом Массимо Капути, о договоренности между нами и «Интером» относительно перехода игрока Федерико Бернардески. Клуб считает эти данные безосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью», — говорится в заявлении.
В текущем сезоне Серии А 23-летний итальянец забил десять мячей в 24-х играх. «Фиалки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице.