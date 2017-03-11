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    Данни: «Зенит» – мой дом, поэтому покидать команду будет грустно»

    Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что пока не определился со своим будущим. Напомним, действующее соглашение между петербургским клубом и 33-летним португальцем истекает грядущим летом.

    «Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» – мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

    Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех», – сказал Данни.

    Напомним, полузащитник выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне Данни из-за разрыва крестообразных связок принял участие лишь в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.03.2017 19:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 марта 2017, 11:43

      какой к черту дом----деньги твой дом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 09:46

      Поможет стать чемпионами и переподпишет контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 12 марта 2017, 09:15

      Данни даже в 33 на много сильнее,быстрее и креативнее петуха Кокорина,Юсупова да и Дзюбы вместе взятых. Истиный капитан Зенита

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 12 марта 2017, 07:17

      Игрок отличный...но года...на клубную работу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 марта 2017, 03:37

      Жаль если уедет, но этого ЛЕГИОНЕРА уж точно мы никогда не забудем, его классные голы, да и не только голы, его КЛАССНУЮ игру и самоотдачу в каждом матче, но прощаться рано, надеюсь контракт будет продлён

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 марта 2017, 23:48

      Мигель уважаемый игрок, жаль если он уедет из России! Может из него получится тренер?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      dedruz 11 марта 2017, 22:02

      после разрыва крестов, в 33 года можно надеяться только на место в команде второй восьмерки..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 11 марта 2017, 22:01

      pust ostayotsya

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 марта 2017, 21:44

      Хороший игрок !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 марта 2017, 21:31

      Данни один из лучших игроков чемпа, это целая эпоха нашего времени! Не хотелось бы расставания! Респект и уважуха такому игроку! Ну а те, кто обсирает таких людей - просто безмозглые нелюди!!!

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