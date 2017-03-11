Данни: «Зенит» – мой дом, поэтому покидать команду будет грустно»

Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что пока не определился со своим будущим. Напомним, действующее соглашение между петербургским клубом и 33-летним португальцем истекает грядущим летом.

«Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» – мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех», – сказал Данни.

Напомним, полузащитник выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне Данни из-за разрыва крестообразных связок принял участие лишь в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.