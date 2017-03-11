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  • Данни: «Зенит» – мой дом, поэтому покидать команду будет грустно»

Данни: «Зенит» – мой дом, поэтому покидать команду будет грустно»

11 марта 2017, 19:36
39

Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что пока не определился со своим будущим. Напомним, действующее соглашение между петербургским клубом и 33-летним португальцем истекает грядущим летом.

«Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» – мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех», – сказал Данни.

Напомним, полузащитник выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне Данни из-за разрыва крестообразных связок принял участие лишь в одном матче РФПЛ, в котором не отметился результативными действиями.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (39)
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Garrincha58
1489250717
настоящий кэп!!!
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sevsor
1489251373
Жаль,если кэп Данни покинет "Зенит", по-моему, он один в команде, кто ВСЕГДА играет с полной отдачей и может повести за собой остальных! Играй, капитан!
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oyabun
1489251491
Я не болельщик Зенита, а совсем наоборот, но именно Данни для меня образец преданности команде в этом клубе. Очень достойный человек и отличный футболист. Уважение и респект! Не то что продажная душонка Дзюбиньо..
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ZENIT-59
1489251902
ZENIT-59 Я помню, как 2008 году Дани в первом же матче за Зенит за суперкубок Европы против "Манчестер Юнайтед" забил гол!Если бы этот игрок остался в структуре клуба, возможно на тренерской работе, то многие в Петербурге были бы очень рады.Крометого, дети Дани,по слухам, хорошо играют в футбол за детскую команду.Жаль,что не всё зависит от самого игрока.Мне думается, что многие болельщики "Эенита" скажут: ДАНИ-ОСТАВАЙСЯ С НАМИ!
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Par Mezan
1489253644
Данни - настоящий российский футболист. Он заслужил наше уважение! Это плять не кокорин!
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BarStep
1489254581
Ты настоящий и без фальши... оставайся в России, в Питере... ты нам нужен
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Smolov90
1489254619
Уважаю этого игрока. Он один из тех, кто выкладывается полностью на каждой игре, внезависимости от значимости матча.
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ZENIT-59
1489255764
ZENIT-59:УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-БОЛЕЛЬЩИКИ! ПРЕДЛАГАЮ ПОПРОСИТЬ АДМИНИСТРАТОРА САЙТА ЗА ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОЗОРЯЩИЕ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА ЗАКРЫТЬ АККАУНТ "ЛЮБИТЕЛЮ" krokodail! ТАК ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ! СОГЛАСЕН С ТЕМИ , КТО ОСУДИЛ
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mialkov
1489257063
Данни один из лучших игроков чемпа, это целая эпоха нашего времени! Не хотелось бы расставания! Респект и уважуха такому игроку! Ну а те, кто обсирает таких людей - просто безмозглые нелюди!!!
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VVM1964
1489260789
ДАНИ - ИГРОК ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ И САМООТДАЧИ ( КОНЕЧНО ПО МЕРКАМ РОССИИ ) И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОН БУДЕТ " УКРАШАТЬ " НАШ ЧЕМПИОНАТ - ТЕМ ЛУЧШЕ ( КЛАССНЫЙ ПРИМЕР ПОДРАЖАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ) .
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