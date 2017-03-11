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    Гончаренко: «Почему молодые игроки на вышли в матче с «Томью» с первых минут? Выпускать их всех повально не имеет смысла»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, по какой причине молодые футболисты армейцев, активно наигрывавшиеся в межсезонье, не появились на поле в матче 19-го тура с «Томью» (4:0) в первых минут. Также специалист объяснил отсутствие в заявке команды защитника Георгия Щенникова.

    – Нам важно было решить главную проблему перед игрой – уровень концентрации и старания должен был оказаться на уровне, нас не должны были расслаблять проблемы Томска и его результат в Ростове-на-Дону. Думаю, в итоге сделать это удалось, пусть, возможно, и не на протяжении всего матча. Но тут есть объяснение: когда наши центральные защитники и опорники постоянно получают мяч без давления, уровень концентрации невольно может снизиться. В целом же, считаю, матч мы провели нормально – как в атаке, так и в обороне.

    – Что с Щенниковым, которого не оказалось в заявке?

    – У него микроповреждение. У нас достаточно широкая обойма, и рисковать смысла не было.

    – На сборах вами активно наигрывалась молодежь – Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов. Почему не дали шанс им сегодня с первых минут? Противостояли ведь «Томи».

    – Надо учитывать, что в предсезонной подготовке могут быть и два матча подряд, плюс разрешены обратные замены. Молодым сначала нужно заслужить доверие. Не могу сказать, что они его не заслужили, но все понимают, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. И если мы выпускаем Чалова и Жемалетдинова, то двое из числа опытных игроков не получают игровую практику. Сегодня на поле вышел Чалов, в следующей игре, может, выйдет кто-то другой. Выпускать всех молодых повально нет смысла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 17:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 12 марта 2017, 10:01

      тоже самое продолжается гнобят молодежь - когда им играть в 28 а через два года уже старые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2017, 18:47

      Почему игроки "на вышли" ) Выпускать их всех на ... нет смысла )))

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