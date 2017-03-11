Гончаренко: «Почему молодые игроки на вышли в матче с «Томью» с первых минут? Выпускать их всех повально не имеет смысла»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, по какой причине молодые футболисты армейцев, активно наигрывавшиеся в межсезонье, не появились на поле в матче 19-го тура с «Томью» (4:0) в первых минут. Также специалист объяснил отсутствие в заявке команды защитника Георгия Щенникова.

– Нам важно было решить главную проблему перед игрой – уровень концентрации и старания должен был оказаться на уровне, нас не должны были расслаблять проблемы Томска и его результат в Ростове-на-Дону. Думаю, в итоге сделать это удалось, пусть, возможно, и не на протяжении всего матча. Но тут есть объяснение: когда наши центральные защитники и опорники постоянно получают мяч без давления, уровень концентрации невольно может снизиться. В целом же, считаю, матч мы провели нормально – как в атаке, так и в обороне.

– Что с Щенниковым, которого не оказалось в заявке?

– У него микроповреждение. У нас достаточно широкая обойма, и рисковать смысла не было.

– На сборах вами активно наигрывалась молодежь – Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов. Почему не дали шанс им сегодня с первых минут? Противостояли ведь «Томи».

– Надо учитывать, что в предсезонной подготовке могут быть и два матча подряд, плюс разрешены обратные замены. Молодым сначала нужно заслужить доверие. Не могу сказать, что они его не заслужили, но все понимают, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. И если мы выпускаем Чалова и Жемалетдинова, то двое из числа опытных игроков не получают игровую практику. Сегодня на поле вышел Чалов, в следующей игре, может, выйдет кто-то другой. Выпускать всех молодых повально нет смысла.