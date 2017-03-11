Семак: «Уфе» есть над чем работать, нужно больше реализовывать свои моменты»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился первыми впечатлениями от победы в поединке 19-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:0). Он подчеркнул, что уфимцы добыли тяжелую победу, а также отметил, что игрокам башкирского клуба стоит бережнее относиться к реализации голевых моментов.

«Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов.

В концовке могли увеличить преимущество в счете. В целом получилась очень тяжелая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты. Есть, над чем работать», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».