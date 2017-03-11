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    Семак: «Уфе» есть над чем работать, нужно больше реализовывать свои моменты»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился первыми впечатлениями от победы в поединке 19-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:0). Он подчеркнул, что уфимцы добыли тяжелую победу, а также отметил, что игрокам башкирского клуба стоит бережнее относиться к реализации голевых моментов.

    «Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу. Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов.

    В концовке могли увеличить преимущество в счете. В целом получилась очень тяжелая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты. Есть, над чем работать», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 марта 2017, 16:29

      Команда крепнет, в Евро конечно не пустят, но двигаются в правильном направлении. Удачи Семаку, пока отлично справляется!

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