Джеррард советует «Ливерпулю» купить Обамеянга

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что мерсисайдскому клубу необходимо включиться в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Уверен, Обамеянг – это именно тот, кто необходим «Ливерпулю». Правда, когда он находится в такой фантастической форме, то его хотят приобрести многие клубы.

Обамеянг постоянно ищет способы для атаки, а также вечно движется на поле, что позволяет ему находить моменты для взятия ворот соперника», – сказал Джеррард.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг забил 21 гол в 21 матче. Рыночная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро.