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    Джеррард советует «Ливерпулю» купить Обамеянга

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что мерсисайдскому клубу необходимо включиться в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Уверен, Обамеянг – это именно тот, кто необходим «Ливерпулю». Правда, когда он находится в такой фантастической форме, то его хотят приобрести многие клубы.

    Обамеянг постоянно ищет способы для атаки, а также вечно движется на поле, что позволяет ему находить моменты для взятия ворот соперника», – сказал Джеррард.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг забил 21 гол в 21 матче. Рыночная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2017 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 марта 2017, 14:15

      Президент Палермо заявил что Белотти стоит 150 миллионов,о каких 45 миллионам идёт речь??Сейчас Обамеянг стоит минимум 80-100 миллионов.Лет 5 назад можно было за 45 купить,но не в наше время,мир давно сошёл с ума!)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 марта 2017, 11:34

      За него запросят минимум 70-80 а это все таки многовато

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > алекс88 13 марта 2017, 09:07

      согласен! пусть посчитает за честь стать игроком Ливерпуля!

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