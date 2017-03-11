Терри летом может сменить «Челси» на другой клуб из АПЛ

Защитник «Челси» Джон Терри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что этой зимой 36-летний англичанин отказался от предложений «Сток Сити», «Вест Бромвича» и «Борнмута», чтобы завоевать с лондонским клубом чемпионский титул.

По информации источника, летом футболист планирует перейти в качестве свободного агента в другой клуб из АПЛ, так как в «Челси» он потерял место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Терри провел пять матчей, в которых получил одну желтую карточку.