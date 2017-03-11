Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри летом может сменить «Челси» на другой клуб из АПЛ

    Защитник «Челси» Джон Терри может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что этой зимой 36-летний англичанин отказался от предложений «Сток Сити», «Вест Бромвича» и «Борнмута», чтобы завоевать с лондонским клубом чемпионский титул.

    По информации источника, летом футболист планирует перейти в качестве свободного агента в другой клуб из АПЛ, так как в «Челси» он потерял место в стартовом составе.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Терри провел пять матчей, в которых получил одну желтую карточку.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 марта 2017, 10:31

      Мне кажется ему только в США ехать, доигрывать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 марта 2017, 10:30

      только если в китай или млс. в апл то он кому нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 11 марта 2017, 10:23

      Только если тренером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 марта 2017, 10:10

      он еще пригодится Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 марта 2017, 09:49

      Жаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 11 марта 2017, 09:40

      Терри величайший защитник и станет хорошим усилением для любого средняка апл

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11