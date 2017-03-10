Два арбитра РФПЛ успешно пересдали экзамены по правилам игры

Арбитр Владимир Москалев и его помощник Андрей Глот успешно пересдали экзамен по правилам игры и могут быть допущены к судейству матчей РФПЛ. Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

«Вчера и сегодня два арбитра Премьер-лиги – главный судья Владимир Москалев и помощник Андрей Глот – успешно пересдали теоретический экзамен по правилам игры и теперь в соответствии с установленными нормативами будут допущены к судейству чемпионата страны», – сказал Будогосский.

Отметим, ранее сообщалось, что несколько судей РФПЛ не сдали нормативы по физподготовке.