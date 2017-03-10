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    Два арбитра РФПЛ успешно пересдали экзамены по правилам игры

    Арбитр Владимир Москалев и его помощник Андрей Глот успешно пересдали экзамен по правилам игры и могут быть допущены к судейству матчей РФПЛ. Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

    «Вчера и сегодня два арбитра Премьер-лиги – главный судья Владимир Москалев и помощник Андрей Глот – успешно пересдали теоретический экзамен по правилам игры и теперь в соответствии с установленными нормативами будут допущены к судейству чемпионата страны», – сказал Будогосский.

    Отметим, ранее сообщалось, что несколько судей РФПЛ не сдали нормативы по физподготовке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2017, 03:04

      Надо было сразу занести :)

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 марта 2017, 00:02

      А остальные не сдали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 марта 2017, 23:53

      Из всех только два ? Хоть что то !

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 10 марта 2017, 23:52

      Видать им кредит одобрили

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