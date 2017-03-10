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    Иванович: «Жду своего шанса в «Зените», а ждать мне не впервой»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как проходит процесс его адаптации в российском клубе. По словам футболиста, он ждет своего шанса в стане сине-бело-голубых, чтобы занять место в основном составе команды.

    – Пока вы сыграли за «Зенит» только один матч – с «Андерлехтом» в Бельгии. До какой степени это расстраивает?

    – Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты только-только приехал в новую команду, любому нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Понятно, это происходит быстрее, если играешь. Стараюсь сделать все, чтобы вновь вернуться на поле в официальных матчах.

    – Вы оказались на скамейке после первого матча с бельгийцами. В той встрече не хватило сыгранности с партнерами?

    – Тогда чувствовалось, что это первая официальная игра «Зенита» после сборов. И мы не очень здорово выглядели именно как команда. После этого пошло лучше. Мне кажется, сейчас готовы выступать уже на другом, гораздо более добротном уровне. И способны победить в Перми «Амкар».

    – Как вам кажется, отчего в первую очередь зависит ваше возвращение на поле?

    – Я жду своего шанса. Но самым главным в этой ситуации является даже не сам факт ожидания. Гораздо важнее для меня правильно ответить своей игрой на то, когда этот шанс выпадет. Необходимо быть к этому готовым и действовать на уровне. Надеюсь, так оно вскоре и произойдет. А ждать мне не впервой. Когда-то в Англии мне тоже потребовалось время на адаптацию. Чем-то та и нынешняя ситуации схожи.

    Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси» на правах свободного агента. Контракт 33-летнего серба с петербургским клубом рассчитан на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 23:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 марта 2017, 09:20

      С такой зарплатой только зенит лавочников может содержать .

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2017, 07:54

      спрашивается зачем брать кучу игроков давать им приличную зарплату а потом держать на скамье а не лучше бы было добавить Халку и он бы остался и пользы было бы на 200% больше чем от этих Молло Эрнани Цаллагова Ивановича а ведь на них 10-ка млн евро уходит это точно я давно говорил гоните Дюкова и Митрофанова из команды

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 11 марта 2017, 05:20

      наверно лучше бы ждал в Челси,чем в зените))

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