Иванович: «Жду своего шанса в «Зените», а ждать мне не впервой»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как проходит процесс его адаптации в российском клубе. По словам футболиста, он ждет своего шанса в стане сине-бело-голубых, чтобы занять место в основном составе команды.

– Пока вы сыграли за «Зенит» только один матч – с «Андерлехтом» в Бельгии. До какой степени это расстраивает?

– Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты только-только приехал в новую команду, любому нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Понятно, это происходит быстрее, если играешь. Стараюсь сделать все, чтобы вновь вернуться на поле в официальных матчах.

– Вы оказались на скамейке после первого матча с бельгийцами. В той встрече не хватило сыгранности с партнерами?

– Тогда чувствовалось, что это первая официальная игра «Зенита» после сборов. И мы не очень здорово выглядели именно как команда. После этого пошло лучше. Мне кажется, сейчас готовы выступать уже на другом, гораздо более добротном уровне. И способны победить в Перми «Амкар».

– Как вам кажется, отчего в первую очередь зависит ваше возвращение на поле?

– Я жду своего шанса. Но самым главным в этой ситуации является даже не сам факт ожидания. Гораздо важнее для меня правильно ответить своей игрой на то, когда этот шанс выпадет. Необходимо быть к этому готовым и действовать на уровне. Надеюсь, так оно вскоре и произойдет. А ждать мне не впервой. Когда-то в Англии мне тоже потребовалось время на адаптацию. Чем-то та и нынешняя ситуации схожи.

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси» на правах свободного агента. Контракт 33-летнего серба с петербургским клубом рассчитан на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.