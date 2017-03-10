Ловчев: «Преображение Бухарова? Мы хотим того же самого от Кокорина»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не удивлен прогрессом в игре нападающего «Ростова» Александра Бухарова. По словам специалиста, данные положительные изменения связаны с работой под руководством Курбана Бердыева.

«Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.