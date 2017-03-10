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    Ловчев: «Преображение Бухарова? Мы хотим того же самого от Кокорина»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев не удивлен прогрессом в игре нападающего «Ростова» Александра Бухарова. По словам специалиста, данные положительные изменения связаны с работой под руководством Курбана Бердыева.

    «Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард», – сказал Ловчев.

    В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.

    Источник: Спорт FM

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    10.03.2017 18:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +155

      zenit888 10 марта 2017, 21:25

      Ловчеву заплатили за пиар Кокорина и Смолова. Чем Смолов лучше Полоза? Кокорин и Смолов две бездарности.

      -1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 марта 2017, 20:47

      Кокорин скорее состарится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 марта 2017, 20:10

      Кокорин плюнул в душу целой стране, теперь ему никакое преображение не поможет.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 19:36

      кого? кокорина? )))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 10 марта 2017, 19:31

      Каждому Бердыева не дашь.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 19:21

      а чем таким Бухаров преобразился ну да играет гол забил, а что должен делать нападающий еще?вот любят у нас расхваливать пусть он так заиграет чтобы Черчесов его в сборную взял тогда и надо хвалить

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > Garrincha58 10 марта 2017, 20:06

      Ты так говоришь как будто черчесов решает кого брать а не свыше... Кокорин просто отбывает на поле и ни чего за последние года 3 Не сделал кроме как диградировал и позорил страну а бухаров несмотря на возраст старается и это видно так что в сборной лучше бухаров чем кокорин

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Garrincha58 11 марта 2017, 06:56

      пфф смотрел игры Ростова с Бухаровым до перерыва и после? это два разных человека... сейчас Бухаров носится как угорелый во всех играх! в скорости мало кому уступает! бьется до конца! псоледний раз такое было в Рубине когда они играли в еврокубках... после перехода в Зенит и до этого года он был просто никакущее бревно...

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 марта 2017, 19:15

      бухарову есть куда стремиться..а этот кокоша зажрался ему пох..вот вы и кормите его чтоб изволил сыграть с отдачей..вы и хотите..а я бы его послал в свой бизнес..и по дальше от футбола..

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 марта 2017, 18:57

      "Мы же хотим..", кто мы то??у тебя раздвоение личности товарищ Ловчев? Кокорин уже на хрен никому не нужен,а вы все с ним носитесь...

      3
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 10 марта 2017, 18:50

      Наша ЗАЩИТА единственная реальная защита против нападения.......

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 марта 2017, 18:50

      Кокорин только в ведущего Дом 2 может преобразиться

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > T 72 10 марта 2017, 21:13

      Не потянет!

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