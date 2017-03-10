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  • Ловчев: «Преображение Бухарова? Мы хотим того же самого от Кокорина»

Ловчев: «Преображение Бухарова? Мы хотим того же самого от Кокорина»

10 марта 2017, 18:33
16

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не удивлен прогрессом в игре нападающего «Ростова» Александра Бухарова. По словам специалиста, данные положительные изменения связаны с работой под руководством Курбана Бердыева.

«Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Бухаров Александр Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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acer2003
1489160592
С Кокориным,похоже, случай другой .....
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Сильвербой
1489160804
Бухаров был неплохим напом, просто скис в Зените, а Кокорин никогда не был футболистом, чего вы от него хотите!!!???
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Zeff
1489160854
В хорошую команду его надо пристроить. Зенит это не его уровень.
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T 72
1489161005
Кокорин только в ведущего Дом 2 может преобразиться
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Atoniq
1489161479
"Мы же хотим..", кто мы то??у тебя раздвоение личности товарищ Ловчев? Кокорин уже на хрен никому не нужен,а вы все с ним носитесь...
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richi
1489163471
Каждому Бердыева не дашь.
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84aivengo
1489163781
кого? кокорина? )))))))))))))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1489165857
Кокорин плюнул в душу целой стране, теперь ему никакое преображение не поможет.
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ALeX-161-rus
1489168022
Кокорин скорее состарится.
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zenit888
1489170353
Ловчеву заплатили за пиар Кокорина и Смолова. Чем Смолов лучше Полоза? Кокорин и Смолов две бездарности.
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