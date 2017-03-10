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    Коркут: «Для «Байера» результат сейчас стоит превыше всего»

    Новый главный тренер «Байера» Тайфун Коркут не считает, что его главная задача в клубе в остаток сезона – выполнять роль пожарного.

    «Я не вижу себя в «Байере» в роли какого-то пожарного. Сейчас у команды есть определенные цели, которые должны быть достигнуты. В данный момент можно считать, что для нас результат стоит превыше всего», – сказал Коркут.

    Напомним, что он сменил на посту главного тренера «Байера» уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. «Байер» после 23 туров немецкой Бундеслиги занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

    Источник: Bild

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    10.03.2017 08:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 10:27

      Зуб даёшь, что вынесешь Атлетико 3-0 на Винсенте-Кальдерон?

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