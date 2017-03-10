Коркут: «Для «Байера» результат сейчас стоит превыше всего»

Новый главный тренер «Байера» Тайфун Коркут не считает, что его главная задача в клубе в остаток сезона – выполнять роль пожарного.

«Я не вижу себя в «Байере» в роли какого-то пожарного. Сейчас у команды есть определенные цели, которые должны быть достигнуты. В данный момент можно считать, что для нас результат стоит превыше всего», – сказал Коркут.

Напомним, что он сменил на посту главного тренера «Байера» уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. «Байер» после 23 туров немецкой Бундеслиги занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.