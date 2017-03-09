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    Пиццелли: «У меня нет доказательств того, что футболисты «Краснодара» платили Муслину за выход в основе, но такие разговоры были»

    Экс-нападающий «Краснодара» Маркос Пиццелли прокомментировал информацию о коррупции в южном клубе.

    – Олег Самсонов говорил, что Славолюб Муслин брал деньги с игроков «Краснодара» за место в составе.

    – К сожалению, я тоже это слышал. Со мной подобного не происходило: мне не нравятся такие вещи, а главное – вместе с Муслиным мы поработали недолго, а я играл мало. Если бы я играл, люди могли бы подумать, что это все из-за денег! Шучу, конечно. Никаких доказательств того, что Муслину платили за выход в основе, у меня нет, но такие разговоры были.

    – Вы им верите?

    – Совру, если скажу, что не верю. Верю, конечно. Знаю, случается, что футболисты платят тренеру, чтобы сыграть. Не знаю, правда это или нет в случае с Муслиным, но все возможно.

    Игрок сборной Армении выступал за «Краснодар» с 2013-го по 2014-й год.

    Славолюб Муслин возглавлял «быков» с 2011-го по 2013-й.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2017 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 9 марта 2017, 20:21

      Не Славолюб Муслин брал деньги с игроков «Краснодара» за место в составе, а Галицский брал деньги с игроков ....................................................гонят во все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      ujin-ug 9 марта 2017, 17:24

      Полезло бездоказательное гав.о. А то как то скучно стало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 9 марта 2017, 16:53

      Эти помои специально перед матчем выкладывают?

      3
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