Пиццелли: «У меня нет доказательств того, что футболисты «Краснодара» платили Муслину за выход в основе, но такие разговоры были»

Экс-нападающий «Краснодара» Маркос Пиццелли прокомментировал информацию о коррупции в южном клубе.

– Олег Самсонов говорил, что Славолюб Муслин брал деньги с игроков «Краснодара» за место в составе.

– К сожалению, я тоже это слышал. Со мной подобного не происходило: мне не нравятся такие вещи, а главное – вместе с Муслиным мы поработали недолго, а я играл мало. Если бы я играл, люди могли бы подумать, что это все из-за денег! Шучу, конечно. Никаких доказательств того, что Муслину платили за выход в основе, у меня нет, но такие разговоры были.

– Вы им верите?

– Совру, если скажу, что не верю. Верю, конечно. Знаю, случается, что футболисты платят тренеру, чтобы сыграть. Не знаю, правда это или нет в случае с Муслиным, но все возможно.

Игрок сборной Армении выступал за «Краснодар» с 2013-го по 2014-й год.

Славолюб Муслин возглавлял «быков» с 2011-го по 2013-й.