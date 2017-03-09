«Байер» передал футболку Беллараби в Национальный музей футбола

Генеральный директор «Байера» Михаэль Шаде подарил Национальному музею футбола Германии игровую майку полузащитника леверкузенцев Карима Беллараби.

В матче 21-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» игрок сборной Германии забил 50-тысячный гол в истории турнира.

Экипировка Беллараби пополнила музей второй раз. В 2014-м году «Байер» передал объекту футболку, в которой футболист забил самый быстрый гол в истории чемпионата Германии в матче против «Боруссии».

Рекордный гол остается для Беллараби единственным в девяти матчах текущего сезона чемпионата. После 23-х туров «Байер» занимает 10-ю строчку.