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  • Динияр Билялетдинов: «Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине». Летом посмотрим, что случится»

Динияр Билялетдинов: «Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине». Летом посмотрим, что случится»

9 марта 2017, 13:35
10

Полузащитник «Рубина» Динияр Билелятдинов заявил о том, что не собирается покидать казанский клуб до окончания сезона.

«Комментировать интерес от команд из Казахстана пока не буду. Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине», а летом уже посмотрим, что случится», – сказал 32-летний футболист.

В феврале спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев анонсировал прекращение сотрудничества с игроком.

Билялетдинов не выходил на поле в текущем розыгрыше чемпионата России. После 18-ти туров «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Динияр
Комментарии (10)
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zico2205
1489056121
Да ничего и не случится...Просто балласт....Просто татары стипендию ему проплачивали- а больше никто не будет...
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Cant Stop
1489056842
Летом в реал наверное планирует.........
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STAFOR13
1489057773
скорее всего просидишь, хотел бы играть нашёл бы себе клуб в РФПЛ в аренде бы побыл а к лету может кто то и присмотрел бы
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Kulimen
1489059345
Заканчивать с карьерой игрока. Толку один фиг нет.
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ijgjr
1489059471
Вернее -до сижу
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Obojaemiy
1489059641
не доиграю, а досижу дома у телевизора.. Ты ДНО! тебя даже в заявку не включает.
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кошмарик
1489062054
правильнее сказать не доиграю,а досижу на лавке! ну и в очереди в кассу постою..
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Zeff
1489064802
В депутаты иди. Всё равно ничего не умеешь.
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polt
1489156860
почти точно досижу... а может и нет.
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