Динияр Билялетдинов: «Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине». Летом посмотрим, что случится»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билелятдинов заявил о том, что не собирается покидать казанский клуб до окончания сезона.

«Комментировать интерес от команд из Казахстана пока не буду. Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине», а летом уже посмотрим, что случится», – сказал 32-летний футболист.

В феврале спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев анонсировал прекращение сотрудничества с игроком.

Билялетдинов не выходил на поле в текущем розыгрыше чемпионата России. После 18-ти туров «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице.