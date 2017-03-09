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    Динияр Билялетдинов: «Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине». Летом посмотрим, что случится»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билелятдинов заявил о том, что не собирается покидать казанский клуб до окончания сезона.

    «Комментировать интерес от команд из Казахстана пока не буду. Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине», а летом уже посмотрим, что случится», – сказал 32-летний футболист.

    В феврале спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев анонсировал прекращение сотрудничества с игроком.

    Билялетдинов не выходил на поле в текущем розыгрыше чемпионата России. После 18-ти туров «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 13:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 марта 2017, 17:41

      почти точно досижу... а может и нет.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 марта 2017, 16:06

      В депутаты иди. Всё равно ничего не умеешь.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 марта 2017, 15:20

      правильнее сказать не доиграю,а досижу на лавке! ну и в очереди в кассу постою..

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 9 марта 2017, 14:40

      не доиграю, а досижу дома у телевизора.. Ты ДНО! тебя даже в заявку не включает.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 марта 2017, 14:37

      Вернее -до сижу

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 марта 2017, 14:35

      Заканчивать с карьерой игрока. Толку один фиг нет.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 марта 2017, 14:09

      скорее всего просидишь, хотел бы играть нашёл бы себе клуб в РФПЛ в аренде бы побыл а к лету может кто то и присмотрел бы

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 9 марта 2017, 13:54

      Летом в реал наверное планирует.........

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 марта 2017, 13:42

      Да ничего и не случится...Просто балласт....Просто татары стипендию ему проплачивали- а больше никто не будет...

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > zico2205 9 марта 2017, 14:39

      а куда денутся отец пристроил а как они договаривались только чиновникам известна

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