Билялетдинов покинет «Рубин» по окончании сезона

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев подчеркнул, что клуб не намерен продлевать соглашение с хавбеком Динияром Билялетдиновым. Действующий договор 32-летнего футболиста с казанцами завершится в июне 2017 года.

«Было понятно, что скамейка перенасыщена. Было принято решение правильно распорядиться активами. Кверквелия, Оздоев, Бергстрем – квалифицированные игроки и было неправильно видеть их на скамейке. Мы на них надеемся.

Говоря о других игроках: Дядюн оправился от травмы. Им и Билялетдиновым интересуются из Казахстана. Мы искали Динияру вариант в России, но не нашли. Договор истекает в мае. Подписывать новый контракт с ним клуб не будет», – сказал Фахриев.

В нынешнем сезоне Билялетдинов не принял участия ни в одном матче.