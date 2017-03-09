«Кубань» готова рассчитаться с Петреску

«Кубань» закроет задолженность по заработной плате перед бывшим главным тренером Даном Петреску в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка. Напомним, что контракт со специалистом был расторгнут досрочно осенью 2016 года. Сообщалось также, что за время работы желто-зеленые ни разу не выплатил заработную плату Петреску.

В декабре прошлого года палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» выплатить долг тренеру, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров ФИФА.