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    «Кубань» готова рассчитаться с Петреску

    «Кубань» закроет задолженность по заработной плате перед бывшим главным тренером Даном Петреску в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка. Напомним, что контракт со специалистом был расторгнут досрочно осенью 2016 года. Сообщалось также, что за время работы желто-зеленые ни разу не выплатил заработную плату Петреску.

    В декабре прошлого года палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» выплатить долг тренеру, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 11:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 12 марта 2017, 18:45

      Живи Кубань!

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 9 марта 2017, 16:31

      Живи КУБАНЬ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 15:16

      Вчера в меньшинстве выиграли, петреску денег дадут (и пошел он вон) ЖИВИ КУБАНЬ !

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