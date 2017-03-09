Канчельскис: «Ибрагимович может все решить за секунды»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис с нетерпением ждет противостояния английского клуба с «Ростовом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что первый матч серии состоится в четверг, 9 марта, в Ростове-на-Дону.

– С шашками наголо вперед «МЮ» точно не полетит. Жозе, уверен, хорошо понимает, как «Ростов» опасен на контратаках, и в «МЮ» очень уважительно относятся к сопернику. Меня, кстати, английские журналисты долго расспрашивали про победу дончан над «Баварией» – в Британии были впечатлены тем результатом и эффективной тактикой.

– Бердыев может придумать, как закрыть Ибрагимовича?

– А вот и посмотрим. У «Ростова» есть опытный Сесар Навас – высокорослый защитник, способный навязать Ибрагимовичу борьбу на «втором этаже». Просто здесь нужно учитывать особенность скандинава.

– Какую?

– Он может весь матч простоять, а потом взорваться на 5 – 10 минут, забить невероятный гол. Златан не тот, кто носится по полю все время, – нападающий ждет своего шанса. Хватит ли у ростовской обороны концентрации до самого конца? Если нет, то Ибра может все решить за секунды.