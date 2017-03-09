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    Канчельскис: «Ибрагимович может все решить за секунды»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис с нетерпением ждет противостояния английского клуба с «Ростовом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что первый матч серии состоится в четверг, 9 марта, в Ростове-на-Дону.

    – С шашками наголо вперед «МЮ» точно не полетит. Жозе, уверен, хорошо понимает, как «Ростов» опасен на контратаках, и в «МЮ» очень уважительно относятся к сопернику. Меня, кстати, английские журналисты долго расспрашивали про победу дончан над «Баварией» – в Британии были впечатлены тем результатом и эффективной тактикой.

    – Бердыев может придумать, как закрыть Ибрагимовича?

    – А вот и посмотрим. У «Ростова» есть опытный Сесар Навас – высокорослый защитник, способный навязать Ибрагимовичу борьбу на «втором этаже». Просто здесь нужно учитывать особенность скандинава.

    – Какую?

    – Он может весь матч простоять, а потом взорваться на 5 – 10 минут, забить невероятный гол. Златан не тот, кто носится по полю все время, – нападающий ждет своего шанса. Хватит ли у ростовской обороны концентрации до самого конца? Если нет, то Ибра может все решить за секунды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2017 08:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 21:21

      Да, пусть удалится по быстрому!

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 марта 2017, 20:22

      если бы написал решит одно, а* может_ это уже другое растянутое -а вдруг не получится

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 19:14

      Может решить, а может и не решить...Посмотрим...УДАЧИ РОСТОВУ !!!

      1
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 9 марта 2017, 19:05

      Против Ибра, у нас есть защита Бекича:)))))

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 9 марта 2017, 18:05

      Ибрагимовские глоры обиженные , минусуют.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 16:33

      Обе команды будут биться до упора, а победит тот, кому улыбнется фортуна....мы болеем за Ростов и желаем удачи дончанам)))

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 марта 2017, 12:02

      Я вот насчет Ибрагимовича не согласен...Главная угроза будет исходить не от него...Гораздо опаснее Мата и Марсьяль- скоростные ,нестандартные ,техничные игроки,способные обыграть один в один...Ну и конечно Поль Погба...Именно его игра и станет основополагающей...Если Ростов хотя бы не будет проигрывать половину единоборств,то можно ожидать положительный результат...А Ибрагимович- это уже только бренд...Вспомните,как игроки сборной его легко нейтрализовали в отборочных матчах....

      1
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 9 марта 2017, 10:42

      Навас с Мевлей схавают Златана

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:37

      Сесар Навас его закроет.

      -1
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      Рейтинг: +95

      demir301 9 марта 2017, 10:30

      Поскорее уж игра!И желательно зрелищная!

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