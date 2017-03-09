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Канчельскис: «Ибрагимович может все решить за секунды»

9 марта 2017, 08:25
12

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис с нетерпением ждет противостояния английского клуба с «Ростовом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что первый матч серии состоится в четверг, 9 марта, в Ростове-на-Дону.

– С шашками наголо вперед «МЮ» точно не полетит. Жозе, уверен, хорошо понимает, как «Ростов» опасен на контратаках, и в «МЮ» очень уважительно относятся к сопернику. Меня, кстати, английские журналисты долго расспрашивали про победу дончан над «Баварией» – в Британии были впечатлены тем результатом и эффективной тактикой.

– Бердыев может придумать, как закрыть Ибрагимовича?

– А вот и посмотрим. У «Ростова» есть опытный Сесар Навас – высокорослый защитник, способный навязать Ибрагимовичу борьбу на «втором этаже». Просто здесь нужно учитывать особенность скандинава.

– Какую?

– Он может весь матч простоять, а потом взорваться на 5 – 10 минут, забить невероятный гол. Златан не тот, кто носится по полю все время, – нападающий ждет своего шанса. Хватит ли у ростовской обороны концентрации до самого конца? Если нет, то Ибра может все решить за секунды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Навас Сесар Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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Rostov 61
1489044119
У нас Полоз может взорваться и никому сладко не будет!
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demir301
1489044621
Поскорее уж игра!И желательно зрелищная!
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vgarakh
1489045039
Сесар Навас его закроет.
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Rostov 61
1489045329
Навас с Мевлей схавают Златана
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zico2205
1489050162
Я вот насчет Ибрагимовича не согласен...Главная угроза будет исходить не от него...Гораздо опаснее Мата и Марсьяль- скоростные ,нестандартные ,техничные игроки,способные обыграть один в один...Ну и конечно Поль Погба...Именно его игра и станет основополагающей...Если Ростов хотя бы не будет проигрывать половину единоборств,то можно ожидать положительный результат...А Ибрагимович- это уже только бренд...Вспомните,как игроки сборной его легко нейтрализовали в отборочных матчах....
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a-rakhmatov
1489066422
Обе команды будут биться до упора, а победит тот, кому улыбнется фортуна....мы болеем за Ростов и желаем удачи дончанам)))
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Rostov 61
1489071908
Ибрагимовские глоры обиженные , минусуют.
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Pirboy
1489075518
Против Ибра, у нас есть защита Бекича:)))))
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ijgjr
1489080163
если бы написал решит одно, а* может_ это уже другое растянутое -а вдруг не получится
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Gullit 76
1489083676
Да, пусть удалится по быстрому!
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