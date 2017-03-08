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    Соса считает, что «Милану» будет очень сложно в матче против «Ювентуса»

    Полузащитник «Милана» Хосе Соса поделился мнением о предстоящем матче Серии А против «Ювентуса», а также сравнил своих соотечественников Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.

    «Не только «Милану» тяжело играть в гостях с «Ювентусом». Это трудно для всех. Этот матч будет очень сложным. Но нам следует думать о себе, продолжать играть в свой футбол. Этот матч очень важен для «Милана». Тяжело сказать, кто лучше – Дибала или Игуаин. Я рад, что они оба из Аргентины и могут выступать за нашу сборную», – сказал футболист.

    Напомним, встреча состоится 10 марта в Турине.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2017 19:22
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