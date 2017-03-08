ФНЛ. «Динамо» и «Спартак-Нальчик» победителя не выявили, «Мордовия» сыграла вничью с «Сибирью»

В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Динамо» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью на «Арене-Химки» – 1:1. На гол Дениса Войнова хозяева ответили точным ударом Александра Сапеты. Таким образом, московский клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

В другой встрече тура «Мордовия» и «Сибирь» за 90 минут игры не забили на двоих ни одного гола – 0:0. Отметим, что самарская команда продолжает находиться в зоне вылета.

Первенство ФНЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Спартак-Нальчик – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Войнов, 71; 1:1 – Сапета, 72.

Мордовия (Саранск) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0

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