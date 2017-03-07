Агент Петреску: «В «Кубани» сообщили, что клуб будет расформирован по завершении сезона»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы экс-главного тренера «Кубани» Дана Петреску, сообщил, что краснодарцы до сих пор не выплатили задолженность по зарплате румынскому специалисту. По его словам, от официальных лиц клуба он узнал, что из-за проблем с финансированием желто-зеленые по завершении текущего сезона будут расформированы.

«Пока нет новостей. Мы ждем решения палаты по разрешению споров ФИФА. С «Кубанью» общались, но там все по-старому. Единственная новость – при последнем контакте мне было сказано финансовым директором краснодарцев, что клуб так и не нашел спонсора и будет расформирован по окончании сезона.

Владислав Белецкий, официальное лицо клуба, сказал: «Нас никто не хочет брать на поруки, потому в конце сезона можем сняться», – сказал Пырнэу.

После 24-х туров «Кубань» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.