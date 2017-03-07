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    Агент Петреску: «В «Кубани» сообщили, что клуб будет расформирован по завершении сезона»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы экс-главного тренера «Кубани» Дана Петреску, сообщил, что краснодарцы до сих пор не выплатили задолженность по зарплате румынскому специалисту. По его словам, от официальных лиц клуба он узнал, что из-за проблем с финансированием желто-зеленые по завершении текущего сезона будут расформированы.

    «Пока нет новостей. Мы ждем решения палаты по разрешению споров ФИФА. С «Кубанью» общались, но там все по-старому. Единственная новость – при последнем контакте мне было сказано финансовым директором краснодарцев, что клуб так и не нашел спонсора и будет расформирован по окончании сезона.

    Владислав Белецкий, официальное лицо клуба, сказал: «Нас никто не хочет брать на поруки, потому в конце сезона можем сняться», – сказал Пырнэу.

    После 24-х туров «Кубань» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 марта 2017, 16:22

      На Кубани очень хороший футбол, 2 клуба из Краснодара, это совсем не много.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 марта 2017, 22:36

      Типун им на язык...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2017, 15:48

      вот и ладненько есть футбол в Краснодаре и хватит одних быков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 8 марта 2017, 07:49

      если правда, то очень грустно((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 марта 2017, 00:49

      больше ничего не придумал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 марта 2017, 00:28

      Сраным руманам что-то сообщают а мы и не в курсе дел

      1
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