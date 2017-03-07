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    «Барселона» просмотрит Бельерина в матче с «Баварией»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, технический директор каталонского клуба Роберт Фернандес просмотрит 21-летнего испанца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Напомним, что в первой встрече против мюнхенцев представители сине-гранатовых уже наблюдали за игрой футболиста.

    Бельерин является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.03.2017 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 марта 2017, 18:57

      давно пора! его надо возвращать, в Арсенале он будет вечно 4ый, а то и 5 в этом году! Он достоин играть и выигрывать Чемпионаты и ЛЧ!

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