«Барселона» просмотрит Бельерина в матче с «Баварией»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, технический директор каталонского клуба Роберт Фернандес просмотрит 21-летнего испанца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Напомним, что в первой встрече против мюнхенцев представители сине-гранатовых уже наблюдали за игрой футболиста.

Бельерин является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.