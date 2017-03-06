Строотман летом может сменить «Рому» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже предпринимало попытки заполучить 27-летнего голландца, однако получало отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Строотмана также заинтересован «Интер», который готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне голландец провел за «Рому» в Серии А 25 матчей, записав себе в актив три гола и три результативных передачи.