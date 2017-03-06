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    Строотман летом может сменить «Рому» на «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже предпринимало попытки заполучить 27-летнего голландца, однако получало отказ.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Строотмана также заинтересован «Интер», который готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

    Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне голландец провел за «Рому» в Серии А 25 матчей, записав себе в актив три гола и три результативных передачи.

    Источник: Skysports

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    06.03.2017 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 7 марта 2017, 01:17

      Он же хрустальный...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 марта 2017, 23:35

      И вместо кого он будет играть?
      У МЮ и так состав наверное сильнейший в АПЛ по именам

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