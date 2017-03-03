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    «Интер» предлагает за Строотмана 40 миллионов

    «Интер» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Ромы» Кевина Строотмана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланцы уже связывались с агентом футболиста в расчете на переговоры о летнем трансфере. Они готовы предложить за 27-летнего голландца 40 миллионов евро. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

    Напомним, что действующий контракт Строотмана с «Ромой» рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в итальянской Серии А, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 марта 2017, 11:29

      24 игры - 2 гола+3 паса.........и 40 млн............. не самое выгодное предложение) Лучше уж Наинголлана пригласить

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