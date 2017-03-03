«Интер» предлагает за Строотмана 40 миллионов

«Интер» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Ромы» Кевина Строотмана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланцы уже связывались с агентом футболиста в расчете на переговоры о летнем трансфере. Они готовы предложить за 27-летнего голландца 40 миллионов евро. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Напомним, что действующий контракт Строотмана с «Ромой» рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в итальянской Серии А, забил два гола и отдал три результативные передачи.