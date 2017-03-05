Ловчев считает, что раньше у Смолова был комплекс неполноценности

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). Отметим, что на 73-й минуте встречи россиянин реализовал пенальти, который принес его команде ничью.

«Смолов – просто молодец. Форвард всегда должен быть уверен своих в силах, и в ситуации с пенальти Федор это продемонстрировал. Важно, что он верит в себя и тренер верит в него, несмотря на два неудачных 11-метровых в игре с «Уралом». Раньше у Федора был комплекс неполноценности. А сейчас видим, как Смолов забивает. И это правильно. Но пока сезон только возобновляется, и он еще не в том состоянии, чтобы заколачивать голы один за одним», – сказал Ловчев.

Ранее сообщалось, что из-за травмы, полученной в данной встрече, Смолов не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». В нынешнем сезоне нападающий провел за «быков» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил 11 голов.