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  • Рейнгольд: «Ничья «Краснодара» и «Спартака»? Вчера была пародия, сегодня – футбол»

Рейнгольд: «Ничья «Краснодара» и «Спартака»? Вчера была пародия, сегодня – футбол»

5 марта 2017, 21:08
28

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) отметил высокое качество игры, показанное командами. По его мнению, клубы сыграли гораздо интереснее, чем ЦСКА и «Зенит» во вчерашнем поединке (0:0).

– Ничьей довольны?

– У меня нет претензий к спартаковцам. «Краснодар» тоже показал хороший футбол. К футболистам обеих команд претензий нет. Ничью хозяева заслужили. Но ошибка с назначением пенальти была. Всем футболистам спасибо за игру. Вчера была пародия, сегодня – футбол. Порадовали старика.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество от идущего вторым «Зенита». «Краснодар» же поднялся на четвертую позицию.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (28)
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a_who
1488737609
Футбол показан действительно забористый ! не огорчила даже ничья...
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la verdad
1488738989
Настоящая пародия - это рейнгольд-эксперт.
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m40
1488739379
Меня подкупает когда игроки и тренеры отказываются комментировать судейство. Вот как Каррера сегодня. Человек не ищет оправданий в этом, всё берет на себя и это правильно. Поэтому и образ у него положительный такой, не то что нытики типа Вилаш-Боаша....А про пенальти- там момент сложный, я так и не понял, но Комбаров даже не спорил. Потом на Смолове был более явный пенальти. Да и штрафной, с когорого забили, был явно левый. Так что Валера помолчал бы лучше
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Kollljan
1488739883
Пеналь стопудовый! Никаких сомнений быть не может!
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alp
1488740255
что за герантофил пристает к рейнголду с вопросами? зачем? он давно уже выжил из ума. отстаньте от старого
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Ужас Мудко
1488741448
Бред,Спартак с Краснодаром совершили намного больше ошибок,чем ЦСКА и Зенит.
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Sany-116
1488741972
Такое впечатление,что все спартаку хотят вылизать.
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oyabun
1488745336
Присутсвовал на матче. Счет справедливый. Огорчает только что оба гола Спартак фактически забил себе сам. Первый грубая ошибка Таски, пусть и непреднамеренная, но это говорит о его квалификации. И без пенальти вполне можно было сыграть. Так что Спартак и Краснодару забил по делу и сам себе еще 2 отгрузил. Это огорчает. С обороной пока проблема.
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aguila_real
1488746089
Зенит порадует старика когда рачком поставит Спартака)
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арейская
1488758784
Да, игра получилась что надо, порадовали болельщиков
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