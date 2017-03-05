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    Рейнгольд: «Ничья «Краснодара» и «Спартака»? Вчера была пародия, сегодня – футбол»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) отметил высокое качество игры, показанное командами. По его мнению, клубы сыграли гораздо интереснее, чем ЦСКА и «Зенит» во вчерашнем поединке (0:0).

    – Ничьей довольны?

    – У меня нет претензий к спартаковцам. «Краснодар» тоже показал хороший футбол. К футболистам обеих команд претензий нет. Ничью хозяева заслужили. Но ошибка с назначением пенальти была. Всем футболистам спасибо за игру. Вчера была пародия, сегодня – футбол. Порадовали старика.

    После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество от идущего вторым «Зенита». «Краснодар» же поднялся на четвертую позицию.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2017 21:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 марта 2017, 03:06

      Да, игра получилась что надо, порадовали болельщиков

      2
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 6 марта 2017, 02:34

      да в субботу футбола не было,была спортивная хотьба,а в воскресенье был футбольный праздник

      2
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      Рейтинг: +13

      нафига козе баян 6 марта 2017, 01:33

      как же Народной команде завидуют представители недоклубов, аж радует )))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 6 марта 2017, 00:13

      вот это футбол.а вчера играло два овна

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 5 марта 2017, 23:34

      Зенит порадует старика когда рачком поставит Спартака)

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 5 марта 2017, 23:22

      Присутсвовал на матче. Счет справедливый. Огорчает только что оба гола Спартак фактически забил себе сам. Первый грубая ошибка Таски, пусть и непреднамеренная, но это говорит о его квалификации. И без пенальти вполне можно было сыграть. Так что Спартак и Краснодару забил по делу и сам себе еще 2 отгрузил. Это огорчает. С обороной пока проблема.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 марта 2017, 22:30

      Качество как раз так себе. Старались много, но бестолково.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 5 марта 2017, 22:26

      Такое впечатление,что все спартаку хотят вылизать.

      4
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > Sany-116 6 марта 2017, 00:20

      Этот маразматик при каждом интервью им вылизывает)

      -1
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 5 марта 2017, 22:17

      Бред,Спартак с Краснодаром совершили намного больше ошибок,чем ЦСКА и Зенит.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Ужас Мудко 5 марта 2017, 22:46

      Ну по русски же написано, что седня был футбол, а вчера,, то ли отработка игры в защите, то ли обоюдный слив..

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Ужас Мудко 5 марта 2017, 23:32

      ясно дело ошибаюся тот кто что то делает - а ошибки не делает тот кто ни чего не делает

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > ufos73 5 марта 2017, 23:34

      договорняк явный не хотели терять 2 очка - и отрыва Спартака

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > lra 6 марта 2017, 13:37

      У коней задача, не дать спартаку стать чемпионом...По расписанию МуДко, бомжи должны взять чемпионство следующие 2-3 сезона, а тут Спартак...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > lra 6 марта 2017, 14:41

      Ага, у нас чемпион определяется не в конце сезона, а в начале, и не на поле, а в кабинетах... Я не говорю, что кто то копает под спартак, я говорю, что кто то за уши тянет избранного....

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      Рейтинг: +11234

      alp 5 марта 2017, 21:57

      что за герантофил пристает к рейнголду с вопросами? зачем? он давно уже выжил из ума. отстаньте от старого

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