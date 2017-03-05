Рейнгольд: «Ничья «Краснодара» и «Спартака»? Вчера была пародия, сегодня – футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) отметил высокое качество игры, показанное командами. По его мнению, клубы сыграли гораздо интереснее, чем ЦСКА и «Зенит» во вчерашнем поединке (0:0).

– Ничьей довольны?

– У меня нет претензий к спартаковцам. «Краснодар» тоже показал хороший футбол. К футболистам обеих команд претензий нет. Ничью хозяева заслужили. Но ошибка с назначением пенальти была. Всем футболистам спасибо за игру. Вчера была пародия, сегодня – футбол. Порадовали старика.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество от идущего вторым «Зенита». «Краснодар» же поднялся на четвертую позицию.