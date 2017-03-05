Лига 1. «Лилль» в гостях ушел от поражения в матче против «Тулузы»

В матче 28-го тура Лиги 1 «Лилль» в гостях сумел вырвать ничью против «Тулузы» – 1:1. Автором единственного гола в составе «догов», который принес команде одно очко, стал Яссин Бензия.
Отметим, что в концовке встречи хозяева в лице Мартина Брайтвайта не реализовал пенальти.
После данного результата «Тулуза» набрала 36 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Лилль» находится в трех баллах от зоны вылета.
Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур
Голы: 1:0 – Жульен, 30; 1:1 – Бензия, 80.
Источник: Бомбардир.ру