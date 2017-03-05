Лига 1. Гол Пайета помог «Марселю» разгромить «Лорьян»

В матче 28-го тура Лиги 1 «Марсель» в гостях одержал разгромную победу над «Лорьяном» – 4:1. Одним из голов в составе бело-голубых отметился полузащитник Димитри Пайет, который во время зимнего трансферного окна со скандалом покинул «Вест Хэм».

Данная победа позволила «Марселю» набрать 42 очка и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» остался на последней позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Лорьян – Марсель – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Роланду, 6; 0:2 – Пайет, 19; 0:3 – Товен, 53; 0:4 – Сансон, 56; 1:4 – Муканджо, 73.

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