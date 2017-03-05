Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. Гол Пайета помог «Марселю» разгромить «Лорьян»

    В матче 28-го тура Лиги 1 «Марсель» в гостях одержал разгромную победу над «Лорьяном» – 4:1. Одним из голов в составе бело-голубых отметился полузащитник Димитри Пайет, который во время зимнего трансферного окна со скандалом покинул «Вест Хэм».

    Данная победа позволила «Марселю» набрать 42 очка и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» остался на последней позиции.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Лорьян – Марсель – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Роланду, 6; 0:2 – Пайет, 19; 0:3 – Товен, 53; 0:4 – Сансон, 56; 1:4 – Муканджо, 73.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2017 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11