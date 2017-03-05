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Депутат Госдумы хочет превратить фанатские бои в спорт

5 марта 2017, 14:27
20

Депутат Госдумы РФ и член Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение, что футбольные драки можно превратить в официальный вид спорта.

«Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт.

Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.

Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия», — приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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Asbjorn
1488714120
Можно кстати превратить прения депутатов в бои, 1 на 1, 5 на 5, 10 на 10, от каждой фракции,причем нн бывших спортсменов, а обычных депутатов,даже оружие можно давать,как гладиаторам, уверен, что народу это понравится
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SanInstructor
1488715400
очередной массовик затейник
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Said_
1488715979
Игорь Владимирович Жириновский (Лебедев), мы тебя узнали, возвращай фамилию
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Axe111
1488716313
сначала гос думу в цирк переименуй, клоун вася
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алекс88
1488716711
Бросай пить...дебилы уже не знают что предлагать
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Andrew01
1488717184
Красавчик!!!! еще и ставки на бои делать ахахахаахахаха ))) куда мы катимся, что за дебилы над нами((((((((((
Ответить
maksspartak
1488717476
да уж )) весело тут
Ответить
джон базелон
1488718600
Обидно что там у них в думе почти все такие!!Так и живем(
Ответить
Max Urbanov
1488719066
Еще мы удивляемся, почему у нас страна не развивается.... С такими даунами то...
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андрей андреев
1488721346
Бедная Россия...Один депутат бои хочет сделать,у другой(Поклонской,бывшей прокурорши Крыма) бюст Николая 2 замироточил))).Все сошли с ума
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