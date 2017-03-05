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    Депутат Госдумы хочет превратить фанатские бои в спорт

    Депутат Госдумы РФ и член Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение, что футбольные драки можно превратить в официальный вид спорта.

    «Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт.

    Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.

    Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия», — приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 14:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 5 марта 2017, 22:51

      Ну а чо, норм будет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 марта 2017, 18:47

      Мда....Тяжёлый случай))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2017, 16:42

      Бедная Россия...Один депутат бои хочет сделать,у другой(Поклонской,бывшей прокурорши Крыма) бюст Николая 2 замироточил))).Все сошли с ума

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 5 марта 2017, 16:04

      Еще мы удивляемся, почему у нас страна не развивается.... С такими даунами то...

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 марта 2017, 15:56

      Обидно что там у них в думе почти все такие!!Так и живем(

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 15:37

      да уж )) весело тут

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 5 марта 2017, 15:33

      Красавчик!!!! еще и ставки на бои делать ахахахаахахаха )))
      куда мы катимся, что за дебилы над нами((((((((((

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 марта 2017, 15:25

      Бросай пить...дебилы уже не знают что предлагать

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 5 марта 2017, 15:18

      сначала гос думу в цирк переименуй, клоун вася

      4
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      Рейтинг: +120

      agil 5 марта 2017, 15:18

      ну я говорю вам наши чиновники по любому че то курять.....

      1
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