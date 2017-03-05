Депутат Госдумы хочет превратить фанатские бои в спорт

Депутат Госдумы РФ и член Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение, что футбольные драки можно превратить в официальный вид спорта.

«Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт.

Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.

Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия», — приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.