Зе Луиш: «Надеюсь, больше не буду наблюдать за игрой «Спартака» с трибуны»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил надежду, что во второй части сезона он будет регулярно попадать в основной состав. Футболист отметил рост конкуренции в команде.

«Вот вы сейчас поужинали лазаньей, рисом, а я питаюсь голами. И мне голы нужны для того, чтобы жить. Это моя пища, без них я не могу. И, естественно, как нападающий, я хочу забивать, забивать и забивать. Надеюсь, что больше не повторятся такие моменты, когда мне придется с трибуны наблюдать за игрой своей команды. Испытывал в тот момент грусть, бессилие, беспомощность. Мне хотелось помочь команде, но я понимал, что не могу это сделать. Потом я провел определенную подготовительную работу. Сейчас я просто хочу работать, играть в команде и помогать «Спартаку» добиваться результата.

Считаю, что те ребята, которые пополнили состав «Спартака», позволяют выглядеть нам еще лучше. Безусловно, это те футболисты, которые усилят наш состав. Понятно, что конкуренция, с одной стороны, идет на пользу, с другой стороны, игроки начинают переживать, будут ли они играть или нет. Все хотят играть, и тот, кто сидит в запасе, недоволен. Но конкуренция — это необходимая вещь для того, чтобы был прогресс. Уверен, в будущем все эти ребята хорошо себя проявят в «Спартаке», – заявил Зе Луиш.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.