Аджоев заявил, что судья Сельдяков сломал игру «Арсенала» с «Оренбургом»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев выразил несогласие в связи с назначенным пенальти в ворота туляков в матче 18-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:3). По его мнению, главный арбитр встречи Владимир Сельдяков своими решениями поломал игру. По окончании поединка главный тренер красно-желтых Сергей Кирьяков в резкой форме высказался по поводу действий судейской бригады.

«Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую желтую карточку и сломал игру. Все могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришел откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят», – сказал Аджоев.

После сегодняшней встречи «оружейники» продолжают находиться в зоне вылета, набрав 12 очков.