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    Аджоев заявил, что судья Сельдяков сломал игру «Арсенала» с «Оренбургом»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев выразил несогласие в связи с назначенным пенальти в ворота туляков в матче 18-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:3). По его мнению, главный арбитр встречи Владимир Сельдяков своими решениями поломал игру. По окончании поединка главный тренер красно-желтых Сергей Кирьяков в резкой форме высказался по поводу действий судейской бригады.

    «Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую желтую карточку и сломал игру. Все могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришел откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят», – сказал Аджоев.

    После сегодняшней встречи «оружейники» продолжают находиться в зоне вылета, набрав 12 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      serhz 5 марта 2017, 12:15

      Аджоев !! трудно сломать то , чего нет ! -какая игра ? -собирайся в ФНЛ , хотя он сбежит куда нибудь заранее.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 марта 2017, 20:38

      Нет, судья засудил, двенадцатый игрок, казачек то засланец...

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