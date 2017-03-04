Артем Попов: «Игрокам «Томи» выплатили зарплату за пять месяцев»

Полузащитник «Томи» Артем Попов рассказал, в какой степени перед футболистами была погашена задолженность по зарплате. При этом он отметил, что в клубе наблюдается положительная динамика в финансовом плане и выразил надежду, что в скором времени долги будут закрыты полностью.

«Нам отдали зарплату за пять месяцев, по октябрь включительно. Но это я говорю про нынешнюю ситуацию. С теми ребятами, которые ушли, возможно, расплатились, по январь.

Считаю, сейчас не тот возраст, когда надо гнаться за деньгами. Я выбрал игровую практику в Премьер-лиге, хочу расти как футболист. Что касается денег в клубе, думаю, это хорошая динамика – значит, «Томь» не будет закрываться и рассчитается со всеми ребятами. Я в это верю», – сказал Попов.

После 18-ти туров томичи продолжают занимать последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав девять очков. От зоны переходных матчей их на данный момент отделяют пять баллов.