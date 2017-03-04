Геркус заявил, что, кроме «Рубина», Алексея Миранчука хотели купить «Краснодар» и «Зенит»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о подробностях несостоявшегося перехода полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Рубин». По его словам, кроме казанского клуба, на 21-летнего россиянина претендовали «Зенит» и «Краснодар». Ранее сообщалось, что клуб из столицы Татарстана заплатит за футболиста 5 миллионов евро.

– Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев, видимо, руководствуясь позицией футболиста, на днях прямым текстом заявил: «Миранчук хочет играть у нас».

– Возникает вопрос: откуда такая информация? Клуб-претендент не имел права вступать в переговоры с футболистом, это запрещено регламентом.

– Фахриев мог поговорить с агентами.

– Мог. Но проблема в том, что по регламенту и они не могли обсуждать контракт Миранчука с «Рубином».

– Сколько других реальных запросов по поводу Алексея зимой приходило в «Локомотив»?

– Интерес был еще от двух клубов – «Зенита» и «Краснодара».

– Их предложения, как вы говорили ранее, оказались более выгодными для «Локо». И менее – для представителей Миранчука?

– Не знаю насчет агентов, поскольку эту часть сделки не видим, можем только догадываться. Да, для нашего клуба эти два варианта были выгоднее, если сравнивать с «Рубином». Однако сторона игрока посчитала, что они не подходят.

Отметим, что ранее Миранчук написал заявление об уходе из «Локомотива», однако позднее отозвал его. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 16 матчей, в которых записал себе в актив один гол и одну результативную передачу.