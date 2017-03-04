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    Геркус заявил, что, кроме «Рубина», Алексея Миранчука хотели купить «Краснодар» и «Зенит»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о подробностях несостоявшегося перехода полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Рубин». По его словам, кроме казанского клуба, на 21-летнего россиянина претендовали «Зенит» и «Краснодар». Ранее сообщалось, что клуб из столицы Татарстана заплатит за футболиста 5 миллионов евро.

    – Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев, видимо, руководствуясь позицией футболиста, на днях прямым текстом заявил: «Миранчук хочет играть у нас».

    – Возникает вопрос: откуда такая информация? Клуб-претендент не имел права вступать в переговоры с футболистом, это запрещено регламентом.

    – Фахриев мог поговорить с агентами.

    – Мог. Но проблема в том, что по регламенту и они не могли обсуждать контракт Миранчука с «Рубином».

    – Сколько других реальных запросов по поводу Алексея зимой приходило в «Локомотив»?

    – Интерес был еще от двух клубов – «Зенита» и «Краснодара».

    – Их предложения, как вы говорили ранее, оказались более выгодными для «Локо». И менее – для представителей Миранчука?

    – Не знаю насчет агентов, поскольку эту часть сделки не видим, можем только догадываться. Да, для нашего клуба эти два варианта были выгоднее, если сравнивать с «Рубином». Однако сторона игрока посчитала, что они не подходят.

    Отметим, что ранее Миранчук написал заявление об уходе из «Локомотива», однако позднее отозвал его. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 16 матчей, в которых записал себе в актив один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 01:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 10:32

      Беконечный сериал - Миранчук на продаже и как же выгодно продать - почему такой футболист самим не нужен а другим всем нужен - загадка какая то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 4 марта 2017, 09:52

      А я думала сова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 марта 2017, 07:57

      А чего ж не купили?

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 марта 2017, 07:24

      Да не достанься, ты, никому, решили в Локомотиве.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 4 марта 2017, 07:19

      Деньги это все больше не чего не надо.

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