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    РФПЛ. «Ростов» шесть раз забил «Томи» в стартовом матче второй половины сезона

    В первом матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле, имея при этом статус номинального гостя, разгромил «Томь» – 6:0. Дублями в составе победителей отметились Александр Бухаров и Сердар Азмун. Еще по одному голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

    Таким образом, «Ростов» набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Томь», набрав после 18-ти туров девять баллов, осталась на последней позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

    Томь: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77).

    Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).

    Предупреждения: Гвинейский, 39 – Кудряшов, 42.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 20:51
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 марта 2017, 07:00

      Остаётся молодёжи Томи пожелать удачи в следующих играх

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2017, 06:56

      Надо поздравить Ростов, классным клубом становится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 4 марта 2017, 04:29

      Весна опять пришла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 4 марта 2017, 00:48

      К сибирякам приехал дружелюбный Ростсельмаш обменяться игровым опытом... Да, увы, Томь пока вялая, как прошлогодняя картошка... Может, с Ростова привезли новые семена? Удачи, Томь! Тепла и хорошей погоды!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 4 марта 2017, 00:07

      Постеснялись бы пацанам из молодежки столько отгружать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > super.zenitchik 4 марта 2017, 00:48

      Так вышло....

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 23:33

      Эйфории не должно быть,всё жЫ это желторотики сибирские.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 3 марта 2017, 21:59

      Ай молодца!!! Ай красавы!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 3 марта 2017, 21:29

      Чем так играть, то лучше было сняться с чемпионата.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Закат 4 марта 2017, 00:50

      Не надо пессимизма. Весна придёт незаметно, и всё наладится. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 марта 2017, 21:28

      Ростов с победой!А молодежке Томи играть и прогрессировать!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > kazak161 4 марта 2017, 00:51

      +++ ( Это три поцелуйчика...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 марта 2017, 21:24

      Идут на антирекорд по пропущенным мячам...

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат > ЖОРРО 3 марта 2017, 21:30

      Есть ещё непобитый рекорд Уралана по пропущенным за игру.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Закат 3 марта 2017, 21:34

      А сколько? 0-8?Или что то путаю...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Закат 3 марта 2017, 21:35

      Думаю Спартак,ЦСКА или Зенит могут попытаться устроить им этот антирекорд))

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > ЖОРРО 3 марта 2017, 21:43

      3 ноября 2000 года. Локомотив (Москва) — Уралан — 9:0.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Тоторо 3 марта 2017, 23:45

      Спасибо за информацию!

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