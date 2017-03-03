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  • РФПЛ. «Ростов» шесть раз забил «Томи» в стартовом матче второй половины сезона

РФПЛ. «Ростов» шесть раз забил «Томи» в стартовом матче второй половины сезона

3 марта 2017, 20:51
37

В первом матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле, имея при этом статус номинального гостя, разгромил «Томь» – 6:0. Дублями в составе победителей отметились Александр Бухаров и Сердар Азмун. Еще по одному голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

Таким образом, «Ростов» набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Томь», набрав после 18-ти туров девять баллов, осталась на последней позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

Томь: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77).

Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).

Предупреждения: Гвинейский, 39 – Кудряшов, 42.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Ростов
Комментарии (37)
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4agaaa
1488563624
Сильно!!! Ждём того же на олд трафорд) с победой ростовчане!!!
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Тоторо
1488563925
Не понимаю смысла таких матчей. Зачем делать из зелёных (в прямом и переносном смысле) пацанов пушечное мясо? Почему не сняться с розыгрыша? Зачем, в конце концов, тратить государственные деньги? Ведь перед командой не ставиться никаких турнирных задач, не наигрывается состав на следующий год... ЗАЧЕМ? Печалька(
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slavа0508
1488564761
С Победой Ростов!!!!!!!!!!!!!!
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Тяп-Ляп.
1488565080
За то Сибирские пацаны потренировались по взрослому.
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ВЛАДИВОСТОК
1488565409
Напишу просто , это не футбол главной лиги страны , Томь просто мёртвый клуб .
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kazak161
1488565738
Ростов с победой!А молодежке Томи играть и прогрессировать!
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Закат
1488565760
Чем так играть, то лучше было сняться с чемпионата.
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Микояновский мясокомбинат
1488567582
Ай молодца!!! Ай красавы!!!
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super.zenitchik
1488575259
Постеснялись бы пацанам из молодежки столько отгружать.
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Ще Гевара
1488600046
Остаётся молодёжи Томи пожелать удачи в следующих играх
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