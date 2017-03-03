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  • Червиченко: «Сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет бороться за чемпионство со «Спартаком»

Червиченко: «Сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет бороться за чемпионство со «Спартаком»

3 марта 2017, 19:51
27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не сможет бороться за чемпионство. По его словам, в клубе накопилось достаточно проблем, которые мешают сине-бело-голубым на длинной дистанции показывать результат.

«Если «Зенит», конечно, победит ЦСКА, то приблизится к «Спартаку», но сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать «Спартак». Я так понимаю, что в «Зените» игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан – то затихает, то начинает бурлить и выплескивать», – сказал Червиченко.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея над идущим вторым «Зенитом» преимущество в пять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (27)
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zico2205
1488560347
Абсолютно верно....Если в этом году Спартак не станет чемпионом, то он им не станет в ближайшие 10 лет....
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трениришко
1488560625
Червиченко настолько плох, что его обгонит даже поросенок.
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Робинзон
1488560669
Червиченко, что бородавка на теле российского футбола.
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ilichkadr
1488561102
Прокукарекал, а дальше хоть не расцветай, а дальше по стиху Сержа Курдюкова; Приём не новый, всем известный,- Марать противника враньём. Себя–то он считает честным, А оппонентов всех –жульём. Так яро негодует, словно, Нанёс ему огромный вред. Да только ложь ведь голословна,- Источник не побед, а бед.
Ответить
policepnz
1488561304
червь опять самбуку коксом залил)
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VVM1964
1488562485
СУКА , ЯВНО ХОЧЕТ СГЛАЗИТЬ !!!
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hunta
1488564377
Червиченко красавчеГ, заставил о себе говорить.., как в том анекдоте -"...и все в едином порыве -уууу.. подо1-с..".
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ijgjr
1488567954
Не смеши людей - если это не начало какого то сговора -я болею за Спартак и не хочу сто бы Спартак был реальным чемпионом а не кабинетным - что бы потом не плеваться на Европейских аренах
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Taps
1488568196
Вот козёл тупой и червивый !
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Мясной Упырь
1488598752
Червь лярва
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