Червиченко: «Сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет бороться за чемпионство со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не сможет бороться за чемпионство. По его словам, в клубе накопилось достаточно проблем, которые мешают сине-бело-голубым на длинной дистанции показывать результат.

«Если «Зенит», конечно, победит ЦСКА, то приблизится к «Спартаку», но сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать «Спартак». Я так понимаю, что в «Зените» игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан – то затихает, то начинает бурлить и выплескивать», – сказал Червиченко.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея над идущим вторым «Зенитом» преимущество в пять очков.