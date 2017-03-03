Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет бороться за чемпионство со «Спартаком»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не сможет бороться за чемпионство. По его словам, в клубе накопилось достаточно проблем, которые мешают сине-бело-голубым на длинной дистанции показывать результат.

    «Если «Зенит», конечно, победит ЦСКА, то приблизится к «Спартаку», но сейчас «Зенит» настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать «Спартак». Я так понимаю, что в «Зените» игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан – то затихает, то начинает бурлить и выплескивать», – сказал Червиченко.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея над идущим вторым «Зенитом» преимущество в пять очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 марта 2017, 06:52

      Не думаю что первое место Спартаку все отдадут без боя! Все будут биться до конца! Но если в нашем чемпионате победитель расписывается заранее, то тогда зачем нам такой футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 4 марта 2017, 06:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Червь лярва

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5178

      Каратель 4 марта 2017, 06:29

      по ходу червяк решил везде гадить,в каждом вью подкидывает говна в вентилятор)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 4 марта 2017, 00:03

      Путь очищения Зенита - это ФНЛ + перевод годовой зарплаты тренера и футболистов в спортшколы и детдома!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 3 марта 2017, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот козёл тупой и червивый !

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 22:05

      Не смеши людей - если это не начало какого то сговора -я болею за Спартак и не хочу сто бы Спартак был реальным чемпионом а не кабинетным - что бы потом не плеваться на Европейских аренах

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 3 марта 2017, 21:47

      ZENIT-59Червиченко болеет за свой спартак, поэтому делант такие прогнозы.Сейчас трудно сказать какой клуб лучше подготовился к весенней стадии.Всё будет зависеть от физической подготовки в межсезонье, но больше всего я считаю выиграет команда с лучней психологической подготовкой каждого игрока.Изически команда может быть готова к турниру , а вот в психологии могут быть проблемы у любой команды.кто лучше с этим справится тот и выйграет чемпионат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +415

      radga > ZENIT-59 3 марта 2017, 22:04

      Ты ошибаешься. Этот червь просто с ума сходит из-за того что Спартак лидирует в чемпионате и не видит кто может навязать борьбу за лидерство, надеясь на Зенит, Краснодар, Ростов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 3 марта 2017, 21:06

      Червиченко красавчеГ, заставил о себе говорить.., как в том анекдоте -"...и все в едином порыве -уууу.. подо1-с..".

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 3 марта 2017, 20:54

      Что-то не помню, а за что этого Червиченко выгнали из "Спартака"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 3 марта 2017, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      червь опять самбуку коксом залил)

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > Бидон Помоeвъ 20 мая 2017, 19:49

      Питеру ныть!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11