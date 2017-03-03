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    Китайский клуб хочет приобрести Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Китае. По информации источника, в услугах 23-летнего бельгийца заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что в ближайшее время форвард подпишет с английским новый контракт.

    Напомним, Лукаку выступает за «Эвертон» с 2013 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «ирисок» в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.03.2017 19:40
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