Райола: «Лукаку подпишет долгосрочный контракт с «Эвертоном»

Руководство «Эвертона» и нападающий Ромелу Лукаку договорились о продолжении сотрудничества. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола.

«Сделка завершена на 99.99999999! Мы подпишем долгосрочный контракт, у Ромелу есть желание остаться. В футболе не всегда исполняются все условия соглашений, в сделке участвуют две стороны.

Когда люди решат, что ему пора уйти, он незамедлительно сделает это. Но на данный момент мы подписываем новый контракт с «Эвертоном», — сказал Райола.

В текущем сезоне чемпионата Англии форвард забил 17 мячей в 25-ти матчах.

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