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    Манджукич может перейти в «Галатасарай»

    Руководство «Галатасарая» рассматривает кандидатуру форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в качестве усиления своей атакующей линии. Такой трансфер может состояться лишь в том случае, если турки смогут попасть в следующем сезоне в Лигу чемпионов. На данный момент «Галатасарай» идет на третьей позиции в чемпионате Турции.

    Контракт 30-летнего хорватского нападающего с «Ювентусом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча в итальянской Серии А, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2017 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 марта 2017, 08:40

      Увидем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 марта 2017, 12:35

      Лучше уж в Бундеслигу, чем в Турцию.

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