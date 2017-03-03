Манджукич может перейти в «Галатасарай»

Руководство «Галатасарая» рассматривает кандидатуру форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в качестве усиления своей атакующей линии. Такой трансфер может состояться лишь в том случае, если турки смогут попасть в следующем сезоне в Лигу чемпионов. На данный момент «Галатасарай» идет на третьей позиции в чемпионате Турции.

Контракт 30-летнего хорватского нападающего с «Ювентусом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча в итальянской Серии А, забил пять голов и отдал три результативные передачи.