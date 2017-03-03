Канищев: «Иванович посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев назвал причины невыхода петербургской команды в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии «Зенит» проиграл «Андерлехту» по сумме двух встреч.

«В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.

Видимо, посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате «Андерлехт» забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле», – сказал Канищев.

«Зенит» продолжает борьбу в чемпионате России, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет пять очков.