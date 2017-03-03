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    Канищев: «Иванович посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу»

    Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев назвал причины невыхода петербургской команды в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии «Зенит» проиграл «Андерлехту» по сумме двух встреч.

    «В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.

    Видимо, посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате «Андерлехт» забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле», – сказал Канищев.

    «Зенит» продолжает борьбу в чемпионате России, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет пять очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.03.2017 10:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 21:11

      Так в бомжарне все так играют,за них судьи и бабки народные играют.А Иваныч тожЫ решил подыграть колченогим.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 марта 2017, 21:06

      опять нашли старое интервью сказанное на эмоциях!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 марта 2017, 19:52

      Да причем тут Иванович! Когда Андерлехт забивал первый гол - накосячил Нету (вечная ходячая проблема), который не успел исскуственный офсайд сделать, как верно заметили ниже в комментах. Нету - в печь, вечный косяк ! А Иванович ещё себя покажет, будет как в Челси решающие голы забивать головой при стандартах, вот увидите !

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 18:27

      Это футбол разве можно по одной игре судить - сам Канищев что идеал эталон футбола о чем чирикает

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 3 марта 2017, 18:02

      Посидит на лавке до лета, а там потом под зад коленом и будь здоров.

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 3 марта 2017, 16:52

      По одной двум играм судить не надо, дальше видно будет

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 марта 2017, 16:31

      Оставьте в покое человека! Одну игру сыграл всего, а уже вони полно!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2017, 16:19

      Оказывается тренер гадает кого нужно выпускать на поле, а может быть должен
      знать кого и когда выпускать?

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      Рейтинг: +592

      spaike 3 марта 2017, 13:42

      В проигрыше в первом матче с Андерлехтом была в первую очередь ошибка Луческу. Зачем было выпускать Ивановича, который пришел в команду всего за несколько дней и не успевший сыграться с новыми партнерами, тем более на правый фланг обороны(если сам Луческу говорил что крайний защитник должен обладать хорошей скоростью, которая у Ивановича отсутствует)? И это не единственный вопрос к Луческу по поводу состава на тот матч.

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 3 марта 2017, 12:53

      На рассосе в 32 года с зп ≈ 3.5 m EUR

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > O'Hooligan's 3 марта 2017, 13:34

      уже 33

      0
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