Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канищев: «Иванович посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу»

Канищев: «Иванович посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу»

3 марта 2017, 10:31
14

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев назвал причины невыхода петербургской команды в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии «Зенит» проиграл «Андерлехту» по сумме двух встреч.

«В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.

Видимо, посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате «Андерлехт» забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле», – сказал Канищев.

«Зенит» продолжает борьбу в чемпионате России, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет пять очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Андерлехт Канищев Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zagrizlik
1488529240
Ещё один эксперт...
Что вы хотели от человека,который пришёл в команду за пару дней до матча? Это бред от луческу,что он его сразу бросил в основу.
Ответить
Minusator
1488530649
Да в первом голе и не Иванович виноват был. Если вы обратите внимание,то он был на линии с Кришито и Жирковым. Нету(з) не вышел с линии искуственного офсайда,который сделал Кришито и получился выход от Ачемпонга.
Ответить
O'Hooligan's
1488534798
На рассосе в 32 года с зп ≈ 3.5 m EUR
Ответить
David_Fio
1488547865
Оставьте в покое человека! Одну игру сыграл всего, а уже вони полно!
Ответить
EVGEN13RUS
1488549170
По одной двум играм судить не надо, дальше видно будет
Ответить
Kollljan
1488553335
Посидит на лавке до лета, а там потом под зад коленом и будь здоров.
Ответить
ijgjr
1488554873
Это футбол разве можно по одной игре судить - сам Канищев что идеал эталон футбола о чем чирикает
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1488559957
Да причем тут Иванович! Когда Андерлехт забивал первый гол - накосячил Нету (вечная ходячая проблема), который не успел исскуственный офсайд сделать, как верно заметили ниже в комментах. Нету - в печь, вечный косяк ! А Иванович ещё себя покажет, будет как в Челси решающие голы забивать головой при стандартах, вот увидите !
Ответить
Gullit 76
1488564381
опять нашли старое интервью сказанное на эмоциях!
Ответить
Тяп-Ляп.
1488564682
Так в бомжарне все так играют,за них судьи и бабки народные играют.А Иваныч тожЫ решил подыграть колченогим.
Ответить
Главные новости
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
Вчера, 16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 16:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+