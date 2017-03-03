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    В матче против «Депортиво» Торрес получил серьезную травму головы и был доставлен в больницу

    В матче 25-го тура Примеры между «Депортиво» и «Атлетико» (1:1) нападающий гостей Фернандо Торрес в одном из столкновений получил серьезную травму головы. Эпизод произошел в концовке встречи, когда после верховой борьбы форвард неудачно приземлился на землю, сильно ударившись об газон.

    Прямо на поле футболисты обеих команды попытались оказать 32-летнему испанцу первую помощь, после чего игрок был доставлен в больницу, где проведет под наблюдением врачей ночь.

    В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» в Примере 20 матчей, в которых забил пять голов и отметился двумя результативными пасами.

    Источник: Goal.com

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    03.03.2017 01:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20

      Saylor 3 марта 2017, 18:21

      Выздоравливай

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 марта 2017, 16:00

      Желаю здоровья Фернандо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 3 марта 2017, 11:19

      Да походу он еще от удара локтем в затылок вырубился,иначе бы спокойно подставил руки,а они у него уже в падении ватные были.

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 марта 2017, 11:19

      Видно, что уже после столкновения он без сознания падал и поэтому не контролировал голову...надеюсь все обойдется...желаю мудрости медикам!

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 марта 2017, 09:25

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 08:59

      Здоровья

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 марта 2017, 08:45

      Однозначно здоровья Фернандо! И еще долго радовать болельщиков своей игрой.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 3 марта 2017, 06:36

      ужс....

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 3 марта 2017, 05:12

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 3 марта 2017, 02:09

      Здоровья

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