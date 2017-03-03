В матче против «Депортиво» Торрес получил серьезную травму головы и был доставлен в больницу

В матче 25-го тура Примеры между «Депортиво» и «Атлетико» (1:1) нападающий гостей Фернандо Торрес в одном из столкновений получил серьезную травму головы. Эпизод произошел в концовке встречи, когда после верховой борьбы форвард неудачно приземлился на землю, сильно ударившись об газон.

Прямо на поле футболисты обеих команды попытались оказать 32-летнему испанцу первую помощь, после чего игрок был доставлен в больницу, где проведет под наблюдением врачей ночь.

В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» в Примере 20 матчей, в которых забил пять голов и отметился двумя результативными пасами.