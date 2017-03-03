Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» ничью в матче против «Депортиво»

    В матче 15-го тура Примеры «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Депортиво» – 1:1. Автором единственного гола в составе мадридского клуба стал Антуан Гризманн, в составе хозяев отличился Флорин Андоне.

    Таким образом, «Атлетико» набрал 46 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Депортиво» располагается на 17-й позиции, находясь в одном балле от зоны вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Депортиво – Атлетико – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Андоне, 13; 1:1 – Гризманн, 68.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 марта 2017, 09:31

      Что-то в последнее время звезды заняты спасением своих клубов от поражений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 08:59

      Вытащил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 марта 2017, 08:50

      Симеоне откровенно доигрывает сезон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 3 марта 2017, 05:07

      Чемпионат потерян для них

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > simoron81 3 марта 2017, 08:33

      ...Туда их, в качель.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 3 марта 2017, 01:17

      Ну, матрасники,опять облажались! Когда играть будете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 3 марта 2017, 01:14

      Атлетико снова удивляет.....Разочарован!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 марта 2017, 00:55

      Подвели они меня. Пресс сгорел только из-за Атлетико. кф.84

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 3 марта 2017, 00:46

      С Фернандо такое, а вы про очки какие-то пишите. Здоровья Эль-Ниньо ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 3 марта 2017, 00:45

      слабаки

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11