Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» ничью в матче против «Депортиво»

В матче 15-го тура Примеры «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Депортиво» – 1:1. Автором единственного гола в составе мадридского клуба стал Антуан Гризманн, в составе хозяев отличился Флорин Андоне.

Таким образом, «Атлетико» набрал 46 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Депортиво» располагается на 17-й позиции, находясь в одном балле от зоны вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Депортиво – Атлетико – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Андоне, 13; 1:1 – Гризманн, 68.

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