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    Ракитич — самый популярный игрок Энрике за время работы с «Барселоной»

    С момента перехода в «Барселону» из «Севильи» в июне 2014-го года полузащитник Иван Ракитич принял участие в 147-ми матчах команды. Это ведущий показатель среди всех футболистов каталонского клуба.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона.

    Ранее Ракитич прокомментировал решение испанского специалиста.

    В текущем сезоне чемпионата Испании хорват забил четыре гола в 20-ти матчах.

    «Барселона» лидирует в турнирной таблице, выигрывая один балл у «Реала». У мадридского клуба есть матч в запасе.

    Источник: Opta

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    02.03.2017 18:30
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