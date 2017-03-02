Ракитич — самый популярный игрок Энрике за время работы с «Барселоной»

С момента перехода в «Барселону» из «Севильи» в июне 2014-го года полузащитник Иван Ракитич принял участие в 147-ми матчах команды. Это ведущий показатель среди всех футболистов каталонского клуба.

Напомним, сегодня стало известно о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона.

Ранее Ракитич прокомментировал решение испанского специалиста.

В текущем сезоне чемпионата Испании хорват забил четыре гола в 20-ти матчах.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, выигрывая один балл у «Реала». У мадридского клуба есть матч в запасе.