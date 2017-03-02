25-го февраля Кокорин нарушил ПДД еще семь раз

По данным Life, нападающий «Зенита» Александр Кокорин нарушил правила дорожного движения еще семь раз после того, как был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе. Противозаконные действия 25-летнего футболиста были зафиксированы камерами.

Сообщается, что после нарушения на «Бентли» игрок пересел на «Роллс Ройс».

Ранее пресс-служба петербургского клуба заявила о преувеличении деталей инцидента прессой.

Главный тренер второй команды чемпионата Мирча Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса о поведении своего подопечного.

В текущем сезоне Кокорин забил три гола в 17-ти матчах чемпионата России.