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25-го февраля Кокорин нарушил ПДД еще семь раз

2 марта 2017, 14:49
25

По данным Life, нападающий «Зенита» Александр Кокорин нарушил правила дорожного движения еще семь раз после того, как был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе. Противозаконные действия 25-летнего футболиста были зафиксированы камерами.

Сообщается, что после нарушения на «Бентли» игрок пересел на «Роллс Ройс».

Ранее пресс-служба петербургского клуба заявила о преувеличении деталей инцидента прессой.

Главный тренер второй команды чемпионата Мирча Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса о поведении своего подопечного.

В текущем сезоне Кокорин забил три гола в 17-ти матчах чемпионата России.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (25)
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B.G.
1488455706
пдд и кокорин, шампанское и кокорин, кокорин и мамаев, монте-карло и кокорин, кокорин и встречная полоса....
он футболер или ГДЕ?
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Superviser77
1488456122
Имбицил хер...ов.
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jet andy
1488456480
Ничтожество, вали из Зенита!
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Борз-95
1488457369
Ну раз три гола в 17 матчах,то оно конечно можно,почему же нельзя,деньги на штрафы есть,из клуба не исключат,поскольку нет альтернативы среди российских игроков,а так можно,и шампанское с коньяками целыми ящиками,три гола за сезон забивай и гуляй себе Вася..,т.е.Саша)))
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kykyi
1488459190
Во Франции за превышение скорости на 50 км/ч (гонки), да еще неоднократное полагается тюрьма.
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Сармат Ростов
1488460809
На исправительные работы его!!! Как Шмару Багдасарян )))
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the eternal knight
1488461134
кокорин это прототип балотелли
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Джой
1488465295
На самом деле всему есть предел.Дорогая редакция успокойтесь. ""Сообщается, что после нарушения на «Бентли» игрок пересел на «Роллс Ройс»."На нем доехал до самолета и улетел в Монте-Карло..ага" Скоро будет новости о том,как Кокорин в космос полетел. Такие провокации очевидные я просто не понимаю зачем это делать и кому это на руку. Ведь есть же много других интересных тем,но не жизнь Кокорина...да срать на него....он как футболист изжил свое...да он даже им и не был. Сайт вконтакте про Диану засран...тут Кокоша...задолбали честно.
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Saylor
1488469820
После ЧЕ его перевели в Зенит-2, нахрена было его прощать? футболист нулевой, ведёт себя как оборзевший мажор......
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slavа0508
1488474110
Кокорон давно превратился в банального мажоро,а мажоры на поле не будут на поле вкалывать до седьмого пота,а без этого не будеш хорошим игроком,
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