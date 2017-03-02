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    25-го февраля Кокорин нарушил ПДД еще семь раз

    По данным Life, нападающий «Зенита» Александр Кокорин нарушил правила дорожного движения еще семь раз после того, как был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе. Противозаконные действия 25-летнего футболиста были зафиксированы камерами.

    Сообщается, что после нарушения на «Бентли» игрок пересел на «Роллс Ройс».

    Ранее пресс-служба петербургского клуба заявила о преувеличении деталей инцидента прессой.

    Главный тренер второй команды чемпионата Мирча Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса о поведении своего подопечного.

    В текущем сезоне Кокорин забил три гола в 17-ти матчах чемпионата России.

    Источник: Life

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    02.03.2017 14:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 3 марта 2017, 17:55

      Он не исправим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 марта 2017, 21:23

      Зенит провоцируют перед встречей с ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 2 марта 2017, 20:01

      Кокорон давно превратился в банального мажоро,а мажоры на поле не будут на поле вкалывать до седьмого пота,а без этого не будеш хорошим игроком,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Saylor 2 марта 2017, 18:50

      После ЧЕ его перевели в Зенит-2, нахрена было его прощать? футболист нулевой, ведёт себя как оборзевший мажор......

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Saylor 2 марта 2017, 19:43

      почему как)))

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой 2 марта 2017, 17:34

      На самом деле всему есть предел.Дорогая редакция успокойтесь.
      ""Сообщается, что после нарушения на «Бентли» игрок пересел на «Роллс Ройс»."На нем доехал до самолета и улетел в Монте-Карло..ага"
      Скоро будет новости о том,как Кокорин в космос полетел.
      Такие провокации очевидные я просто не понимаю зачем это делать и кому это на руку.
      Ведь есть же много других интересных тем,но не жизнь Кокорина...да срать на него....он как футболист изжил свое...да он даже им и не был.
      Сайт вконтакте про Диану засран...тут Кокоша...задолбали честно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Джой 2 марта 2017, 18:33

      согласен полностью от и до! ну мб если только как футболист он для меня по крайней мере был)

      -1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 марта 2017, 16:44

      Бекиичу отдайте - сделает из него человека, если еще не поздно

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой > ROSTOV SUPER 2 марта 2017, 23:36

      На 8 Марта в Анжи обратно. Они из него там человека сделают.

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 марта 2017, 16:25

      кокорин это прототип балотелли

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > the eternal knight 2 марта 2017, 21:04

      не прототип, а жалкое подобие.. так, дешевая подделка и как игрок и как мажор..

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 марта 2017, 16:20

      На исправительные работы его!!! Как Шмару Багдасарян )))

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 2 марта 2017, 15:57

      зазвездился Кокора

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 15:53

      Во Франции за превышение скорости на 50 км/ч (гонки), да еще неоднократное полагается тюрьма.

      4
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