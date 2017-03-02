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    «Херенвен» будет платить «Реалу» за отсутствие Эдегора на поле

    Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Херенвен» на правах аренды. Теперь издание El Confidencial рассказало о подробностях сделки, которая оформлена на крайне выгодных для испанской стороны условиях. Так, за каждый матч, в котором Эдегор не выйдет на поле, «Реал» получит от «Херенвена» компенсацию в размере 40 тысяч евро.

    Напомним, что арендное соглашение Эдегора в «Херенвен» рассчитано до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды. На данный момент 18-летний футболист провел все матчи в составе своего нового клуба после перехода из «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 08:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 марта 2017, 17:11

      Че за..? Вот херовы мешки! Сделали из клуба черт знает че

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 2 марта 2017, 08:42

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