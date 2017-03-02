«Херенвен» будет платить «Реалу» за отсутствие Эдегора на поле

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в «Херенвен» на правах аренды. Теперь издание El Confidencial рассказало о подробностях сделки, которая оформлена на крайне выгодных для испанской стороны условиях. Так, за каждый матч, в котором Эдегор не выйдет на поле, «Реал» получит от «Херенвена» компенсацию в размере 40 тысяч евро.

Напомним, что арендное соглашение Эдегора в «Херенвен» рассчитано до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды. На данный момент 18-летний футболист провел все матчи в составе своего нового клуба после перехода из «Реала».