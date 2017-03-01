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    Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Линделофа, которого за 38 миллионов не смог купить «МЮ»

    Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 22-летнего шведа заинтересован «Манчестер Сити». Сообщается, что на приобретении игрока настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Напомним, ранее интерес к Линделофу проявлял «Манчестер Юнайтед», который готов был заплатить за футболиста 38 миллионов фунтов стерлингов.

    Действующий контракт защитника с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Линделоф провел за португальский клуб в Примейре 22 матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: O Jogo

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    01.03.2017 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 марта 2017, 12:07

      "...которого за 38 миллионов не смог купить МЮ"
      МЮ может Месси и Роналду купить за одно ТО, но нужно-ли оно, вот в чём дело, так и с Линделофом.

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