Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Линделофа, которого за 38 миллионов не смог купить «МЮ»

Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 22-летнего шведа заинтересован «Манчестер Сити». Сообщается, что на приобретении игрока настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, ранее интерес к Линделофу проявлял «Манчестер Юнайтед», который готов был заплатить за футболиста 38 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт защитника с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Линделоф провел за португальский клуб в Примейре 22 матча, в которых не отметился результативными действиями.