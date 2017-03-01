«Барселона» постарается выиграть у «Спортинга» и выйти в лидеры Примеры

Вечером 1 марта в поединке 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет против «Спортинга». В случае победы в сегодняшнем матче каталонский клуб выйдет на промежуточное первое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал».

Очная встреча в первом круге между «Барселоной» и «Спортингом» завершилась крупной победой сине-гранатовых со счетом 5:0.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча. Начало в 21:30 по московскому времени, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы