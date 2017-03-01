Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» постарается выиграть у «Спортинга» и выйти в лидеры Примеры

    Вечером 1 марта в поединке 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет против «Спортинга». В случае победы в сегодняшнем матче каталонский клуб выйдет на промежуточное первое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал».

    Очная встреча в первом круге между «Барселоной» и «Спортингом» завершилась крупной победой сине-гранатовых со счетом 5:0.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча. Начало в 21:30 по московскому времени, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 марта 2017, 21:21

      взял экспресс пенальти в матчах барсы и реала 2.95 и 2.75 кф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Saylor 1 марта 2017, 18:00

      толку, у Реала в запасе ещё одна игра....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 1 марта 2017, 17:57

      «Барселона» постарается выиграть у «Спортинга» и выйти в лидеры Примеры, хотя бы на 3,5 часа.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 марта 2017, 17:55

      Да сколько же можно себе цену набивать. Они обязаны выигрывать таким составом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 1 марта 2017, 17:53

      Попытка - не пытка. Мало ли чудес бывает. Может и выиграют. Бомбардир ВЕРИТ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > ЮНик 1 марта 2017, 18:05

      На счет чудес) Поставил на победу Спортинга 100тку) с кэфом 41

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 марта 2017, 17:28

      посмотрим сколько забьет Барса. Потом можно будет поговорить об ответной игре с ПСЖ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11