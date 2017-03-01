Таски: «У «Спартака» есть все шансы выиграть чемпионат»

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассчитывает выиграть титул чемпиона России в текущем сезоне.

«У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, восстанавливался под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую программу, думаю, это и стало залогом успеха.

Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побед. Уверен, мы можем добиться побед со «Спартаком», у нас все шансы выиграть чемпионат. Прекрасно себя чувствую в команде. Могу себе легко представить, что останусь в «Спартаке» еще на достаточное количество времени», – сказал Таски.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.