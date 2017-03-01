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    Таски: «У «Спартака» есть все шансы выиграть чемпионат»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски рассчитывает выиграть титул чемпиона России в текущем сезоне.

    «У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, восстанавливался под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую программу, думаю, это и стало залогом успеха.

    Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побед. Уверен, мы можем добиться побед со «Спартаком», у нас все шансы выиграть чемпионат. Прекрасно себя чувствую в команде. Могу себе легко представить, что останусь в «Спартаке» еще на достаточное количество времени», – сказал Таски.

    После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.03.2017 10:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 марта 2017, 20:36

      Призрачные. Там нет игры. Есть лихие наскоки с Промесом и не более того. Закройте Промеса и .... всё!

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 1 марта 2017, 14:35

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 1 марта 2017, 14:15

      Спартак, как никогда за последние годы, реально близок к чемпионству. Но реально есть сомнения!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 1 марта 2017, 12:16

      Шансы есть у всех.

      0
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 1 марта 2017, 11:43

      Шанс есть всегда! Главное не сливать очки аутсайдерам и так же хорошо провести второй круг

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 марта 2017, 11:25

      Шансов много, но не все...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 марта 2017, 10:35

      Полностью согласен.

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