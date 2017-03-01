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«Спартак» предлагал контракт Вальбуэна

1 марта 2017, 09:04
8

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о том, в каком клубе мог продолжить свою карьеру после ухода из «Динамо».

«Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы.

Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион». Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию.

А назад в «Марсель» меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в «Лионе» был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно», – сказал Вальбуэна.

Напомним, что француз перебрался в «Лион» из «Динамо» в 2015 году.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Динамо Спартак Зенит Вальбуэна Матье
Комментарии (8)
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tambovchanin
1488348818
да такого игрока наш чемпионат потерял жаль
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kykyi
1488348873
Предпочел любить Россию из Франции.
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Sergej-74
1488354617
хороший игрок
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and4ever86
1488358687
Фамилия Вальбуэна звучит так, как-будто ты пьяный обращаешься к Вале и тут же начинаешь блевать:))))
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Ортапед
1488359488
В Спартаке он сейчас не помешал бы
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