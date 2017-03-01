«Спартак» предлагал контракт Вальбуэна

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о том, в каком клубе мог продолжить свою карьеру после ухода из «Динамо».

«Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы.

Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион». Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию.

А назад в «Марсель» меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в «Лионе» был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно», – сказал Вальбуэна.

Напомним, что француз перебрался в «Лион» из «Динамо» в 2015 году.