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    «Спартак» предлагал контракт Вальбуэна

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о том, в каком клубе мог продолжить свою карьеру после ухода из «Динамо».

    «Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы.

    Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион». Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию.

    А назад в «Марсель» меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в «Лионе» был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно», – сказал Вальбуэна.

    Напомним, что француз перебрался в «Лион» из «Динамо» в 2015 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 09:04
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 1 марта 2017, 12:11

      В Спартаке он сейчас не помешал бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 1 марта 2017, 11:58

      Фамилия Вальбуэна звучит так, как-будто ты пьяный обращаешься к Вале и тут же начинаешь блевать:))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > and4ever86 1 марта 2017, 17:32

      Не очень, простите, остроумно, мне кажется. Есть и повеселее фамилии, но тема эта совсем ни к чему.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 марта 2017, 10:50

      хороший игрок

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 марта 2017, 09:14

      Предпочел любить Россию из Франции.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 1 марта 2017, 12:04

      Я видел, что ты участвуешь в конкурсе прогнозов.
      Не объяснишь в 2-3-х словах, что это.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 1 марта 2017, 12:37

      Там кнопочка есть, "правила", почитай, что не ясно будет, тогда спросишь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 марта 2017, 09:13

      да такого игрока наш чемпионат потерял жаль

      3
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