Непомнящий: «Я не вижу стержня в «Зените» Луческу»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что вылет из Лиги Европы кардинально не повлияет на выступление «Зенита» в РФПЛ. По мнению специалиста, нынешняя петербургская команда, возглавляемая Мирчей Луческу, не имеет стержня, как это было ранее при других наставниках.

«Вылет из Лиги Европы поможет «Зениту» в чемпионате? Я с такой постановкой вопроса не согласен. Во-первых, это большая рана для игроков. Потому что они с хорошими амбициями, и это поражение не так уж легко для них пройдет. Во-вторых, мне, конечно, не совсем корректно говорить о работе Луческу, но мне кажется, что он теряет нити управления.

Я не понимаю, что из себя сегодня представляет «Зенит». Я не вижу командных действий, не вижу того питерского духа, которым отличался «Зенит», когда работали Петржела, Адвокат. Тогда в составе было много ребят питерских. Сейчас команда прилично провела всего один тайм с «Андерлехтом», когда было забито много мячей. Я не вижу стержня в «Зените», – сказал Непомнящий.

После 17-ти туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.