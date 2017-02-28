Пуйоль: «Роналду – один из лучших футболистов в истории, но Месси лучше»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль считает своего экс-партнера по каталонскому клубу Лионеля Месси сильнее нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Напомним, вместе с аргентинцем испанец играл за сине-гранатовых в период с 2003 по 2014 год.

– Кто лучше: Месси или Криштиану?

– Для меня – Месси. Роналду тоже один из лучших футболистов в истории. Но если нужно выбрать одного, то это, конечно, Месси.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 21 матч, в которых забил 20 голов и сделал пять результативных передач. В активе Роналду – 19 встреч, 16 забитых мячей и две результативные передачи.