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«Рубин» вернется на «Казань-Арену» в конце марта

28 февраля 2017, 13:59
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал СМИ о подготовке города и стадиона «Казань-Арена» к проведению Кубка конфедераций – 2017.

«Остается не так много времени до начала турнира. Задачей пятого визита было расписать дорожную карту того, как мы готовимся. У нас есть четкий график. В мае мы проведем два тестовых матча с «Уфой» и ЦСКА, на которых адаптируем все условия и проведем репетицию Кубка конфедераций. Нас ждет фантастический футбол с точки зрения жеребьевки, и нам достались фантастические команды. Постараемся сделать все, чтобы в городе было комфортно тем, кто приедет поболеть и поработать.

Что касается нашей команды в РФПЛ, мы планируем, что «Рубин» вернется сюда в конце марта и доиграет все матчи до начала Кубка конфедераций. Будем смотреть в динамике на ситуацию, но уверены, что матчем с «Зенитом» мы откроем здесь футбольный сезон», – сказал функционер.

В текущем сезоне РФПЛ казанский клуб идет на девятом месте турнирной таблицы.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Россия Рубин
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